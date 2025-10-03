โฟกัสแฟชั่นเจาะฉลุ รุ่นไอคอนิกของ ทอดส์

“ทอดส์” (Tod’s) เชิดชูความเป็นเลิศด้านงานฝีมือชั้นสูงและสไตล์แบบอิตาลีอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ คอลเลกชันต้อนรับลมร้อนปี 2026 โดยหัวใจของคอลเลกชันนี้คือ รองเท้ารุ่นไอคอนิกอย่าง Gommino โดยมีองค์ประกอบอันโดดเด่นที่ทำหน้าที่เป็นเส้นเชื่อมเรียงร้อยผลงานทั้งคอลเลกชันเข้าไว้ด้วยกัน สร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพเหนือระดับในทุกชิ้นงาน
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือแอกเซสซอรี่ ที่มีการฝังลวดลาย (Inlay) การเจาะฉลุ (Perforation) หรือการเย็บตะเข็บด้วยมือ (Hand-stitched seam) ที่ช่วยขับเน้นความนุ่มนวลของวัสดุและความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก การตัดเย็บ ไปจนถึงการประกอบ ทุกขั้นตอนสะท้อนให้เห็นถึงงานฝีมือแบบอิตาลีชั้นสูงที่ได้รับการตีความใหม่ผ่านมุมมองร่วมสมัย