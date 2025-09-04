“Monomax” เสิร์ฟแมตช์ทีมชาติ ถ่ายทอดสด “ฟุตบอลโลก 2026" รอบคัดเลือกโซนยุโรป

ถึงแม้ว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษจะหยุดพักโปรแกรมแข่งขัน แต่ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอคัพ ยังไม่หยุดเสิร์ฟความมันส์ให้คอบอล! พร้อมออกสตาร์ทถ่ายทอดสด “ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนยุโรป” ส่งตรงถึงหน้าจอมากกว่า 60 แมตช์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้เป็นต้นไป
งานนี้เหล่าทีมชาติยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปลงสนามพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, โปรตุเกส, สเปน, เยอรมัน และอีกหลายชาติระดับแนวหน้า ที่เตรียมเปิดศึกความมันเพื่อคว้าตั๋วไปยัง “ฟุตบอลโลก 2026” ที่จะจัดขึ้นในสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก
ร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์กันแบบสด ๆ ไปพร้อมกันผ่านทางทาง Monomax รวมกว่า 60 นัดในเดือนกันยายนกับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!