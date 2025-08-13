AIS ต่อโปรพรีเมียร์ลีก 199 บาท/เดือน 1,999 บาท/ปี ถึง 31 พ.ค. 69

AIS ขยายเวลาโปร ราคาพิเศษสุดคุ้ม กับแพ็กเกจ “PLAY MONOMAX Standard” เพียง 199 บาท/เดือน (จากปกติ 299 บาท) และ 1,999 บาท/ปี (จากปกติ 2,999 บาท) ถึง 31 พ.ค. 69 สำหรับลูกค้า AIS ทั้งมือถือระบบรายเดือนและเติมเงิน รวมถึงลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 ทั้งลูกค้าปัจจุบัน/ลูกค้าใหม่ ชมสดพรีเมียร์ลีกครบทุกแมตช์, เอฟเอคัพ และ LFCTV คอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งตรงจากสโมสร ผ่านแอปพลิเคชั่น AIS PLAY
ลูกค้าปัจจุบันทั้งมือถือ-เน็ตบ้าน สมัครแพ็กเกจ “PLAY MONOMAX Standard” ได้ด้วยวิธีการดังนี้
- ลูกค้ามือถือ AIS ทั้งเติมเงินและรายเดือน สมัครแพ็กรายเดือนเพียงกด *899 โทรออก, แพ็กรายปี กด *899*1 โทรออก
- ลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 สมัครแพ็กรายเดือนได้ทางแอป myAIS, 3BB Member App และทางเว็บไซต์ https://m.ais.co.th/PLmpr และแพ็กรายปี https://m.ais.co.th/PLypr
- ลูกค้ามือถือที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล สมัครผ่านช่องทาง AIS eBusiness Portal ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://m.ais.co.th/YyH1WKxUE
ทั้งนี้ สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากมีการยกเลิกแพ็กเกจและสมัครใหม่ ระบบจะคิดค่าบริการในราคาปกติ
นอกจากนี้ ลูกค้าย้ายค่ายและลูกค้าใหม่ ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน รวมถึงลูกค้าผู้ประกอบการยังสามารถเต็มอิ่มกับศึกพรีเมียร์ลีกได้ด้วยแพ็กเกจสุดคุ้มเพิ่มเติมดังนี้
ลูกค้ามือถือที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเป็นเอไอเอสรายเดือน, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน, เปิดเบอร์ใหม่ระบบรายเดือน สมัครแพ็กเกจ 5G Max PLAY PREMIER เริ่มต้น 699 บาท/เดือน ได้เน็ตเร็วแรง เต็มสปีด พร้อมรับสิทธิ์ชมพรีเมียร์ลีกอังกฤษตลอดฤดูกาล รวมทั้งคอนเทนต์บันเทิงเต็มรูปแบบจาก AIS PLAY และ MONOMAX พิเศษ เฉพาะลูกค้าย้ายค่ายวันนี้ รับซิมพร้อมใช้ระหว่างรอย้ายค่าย ใช้ดูพรีเมียร์ลีกได้ทันที สนใจย้ายค่ายเบอร์เดิมได้ที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายเอไอเอสทั่วประเทศ หรือย้ายค่ายด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://www.ais.th/consumers/switch-to-ais
ลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 ที่สมัครใหม่สมัครแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 699 บาท/เดือน ได้เน็ตบ้านเร็วแรงเต็มสปีด พร้อมรับสิทธิ์ชมพรีเมียร์ลีกตลอดฤดูกาล และความบันเทิงจัดเต็ม โดยเมื่อกดสมัครแพ็กเกจแล้ว ลูกค้าจะได้รับ SMS ทั้งจาก AIS และ MONOMAX เพื่อยืนยันการสมัคร และแจ้งวิธีการรับสิทธิ์
ลูกค้าผู้ประกอบร้านอาหารและสถานบันเทิง สมัครแพ็กเน็ตบ้านที่มาพร้อมกับแพ็กเกจพรีเมียร์ลีก ดูบอลถูกลิขสิทธิ์ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,800 บาท ติดตั้ง 1 จุด รับชมได้ 5 จอ มาพร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1Gbps/1Gbps และกล่อง AIS PLAYBOX หรือลูกค้าที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เพิ่มคอนเทนต์เพียง 2,000 บาทต่อเดือน รับชมคมชัด จัดเต็มทุกแมตช์!
สมัครวันนี้ ประเดิมความเดือดนัดแรก กับแมตช์เปิดฤดูกาล 2025/26 ระหว่างลิเวอร์พูล พบ บอร์นมัธ ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ คืนวันศุกร์ที่ 15 ส.ค. 68 เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป ทาง AIS PLAY เฮต่อที่สอง! ลุ้นบินลัดฟ้าเชียร์ทีมโปรดถึงอังกฤษ สำหรับผู้สมัครแพ็กเกจระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. – 15 ก.ย. 68 รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม "เฮลั่น ลีกลุ้นล้าน" ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท
อย่าพลาด! ศึกลูกหนังระดับโลกกำลังจะเปิดฉาก เตรียมระเบิดความมันส์ตลอดทั้งฤดูกาลพรีเมียร์ลีกสมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน คุ้มค่าก่อนใคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.th/premierleague