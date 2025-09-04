AIS เสิร์ฟแคมเปญ “เฮลั่น ลีกลุ้นล้าน เชียร์มันส์ทุกแมตช์” สมัครแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีก ลุ้นบินลัดฟ้าเชียร์บอลถึงขอบสนามที่อังกฤษ

AIS เดินหน้ามอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก จัดเต็มความสนุกให้แฟนนักเตะลูกหนังเชียร์บอลพรีเมียร์ลีกมันส์ทุกแมตช์ กับแคมเปญ “เฮลั่น ลีกลุ้นล้าน เชียร์มันส์ทุกแมตช์” เสิร์ฟความพิเศษให้ลูกค้ามือถือ AIS และเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 ได้ลุ้นบินลัดฟ้าตรงสู่ประเทศอังกฤษ เที่ยวชมสนามฟุตบอล พร้อมเชียร์บอลนัดพิเศษติดขอบสนาม จำนวน 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) นอกจากนี้ยังสามารถลุ้นรางวัลอื่นๆ มากมายทุกสัปดาห์ตลอดแคมเปญ รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท
สามารถลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันแบบสด ๆ ที่ประเทศอังกฤษ เพียงสมัครแพ็กเกจ PLAY MONOMAX Standard รายเดือน ราคา 199 บาท สมัครกด *899 โทรออก และรายปี ราคา 1,999 บาท สมัครกด *899*1 โทรออก หรือ สมัครแพ็กเกจรายเดือน 5G MAX PLAY PREMIER สำหรับลูกค้าย้ายค่าย, เปิดเบอร์ใหม่ และเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2568 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพฤหัสบดี และประกาศรางวัลใหญ่สุดพิเศษ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวชมสนามฟุตบอลประเทศอังกฤษพร้อมดูบอลนัดพิเศษ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ https://www.ais.th/consumers/package/exclusive-plan/premier-league-luckydraw