กลุ่มธนบุรี ผนึกกำลัง NIO ประเดิม firefly บุกตลาดอีวีพรีเมียมไทย

กลุ่มธนบุรี โดยบริษัท ธนบุรี บลูสกาย จำกัด ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ นีโอ อิงค์ (NIO Inc.) ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลกจากจีน เตรียมนำแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าในเครือ NIO ได้แก่ NIO, ONVO และ firefly เข้าทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มเปิดตัวแบรนด์ firefly เป็นแบรนด์แรกในปี 2569 เพื่อรุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม และวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างครบวงจร
นายรัฐพล วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธนบุรี กล่าวว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาว ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าในฐานะทางเลือกการใช้งานระยะยาวมากขึ้น ความร่วมมือกับ NIO ในครั้งนี้จึงเป็นการวางรากฐานตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ เครือข่ายการจำหน่าย การบริการหลังการขาย และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยธนบุรี บลูสกาย พร้อมนำประสบการณ์กว่า 80 ปีในธุรกิจยานยนต์ มาผสานกับเทคโนโลยีระดับโลกของ NIO เพื่อพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายวิลเลี่ยม ลี ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร NIO กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งจากความต้องการของผู้บริโภค นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน การร่วมมือกับธนบุรี บลูสกาย ซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายธุรกิจและความเข้าใจตลาดไทยอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้ NIO สามารถขยายตลาดในประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่ระดับสากล
สำหรับแผนการทำตลาดในประเทศไทย ธนบุรี บลูสกาย จะเป็นผู้ดูแลการจัดจำหน่ายและการบริการหลังการขายของรถยนต์ไฟฟ้าในเครือ NIO โดยมีแผนเปิดตัวและจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ firefly เป็นแบรนด์แรกในปี 2569 ก่อนขยายสู่แบรนด์ NIO และ ONVO ในลำดับถัดไป เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม และสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งในประเทศไทยในระยะยาว
ด้าน นีโอ อิงค์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 และเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมของโลก โดดเด่นด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และเป็นผู้บุกเบิกระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ Battery-as-a-Service ผ่านสถานี NIO Power Swap ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที พร้อมทั้งพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลและโซลูชันด้านพลังงานเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานอย่างครบวงจร ปัจจุบัน NIO ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก และมีแบรนด์ย่อยที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับครอบครัว และรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานในเมือง