“อีวี ไพรมัส” ผนึกกำลังพันธมิตรจีน ตั้ง “วู่หลิง ไทยแลนด์” เตรียมเปิดรถใหม่อีก 4 รุ่นใหม่ปี 2569

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ “วู่หลิง” (WULING) ในประเทศไทย ประกาศยกระดับธุรกิจครั้งใหญ่ ด้วยการจับมือบริษัทแม่และดีลเลอร์รายใหญ่จากประเทศจีน ร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท วู่หลิง ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหาร การตลาด และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ตอบรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง
นายพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด กล่าวว่า การจัดตั้ง “วู่หลิง ไทยแลนด์” เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ในไทย หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัว WULING AIR EV และ BINGUO EV (บิงโก) ตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภค ด้วยดีไซน์โดดเด่น ขับขี่ง่าย และราคาที่เข้าถึงได้ ปัจจุบันยังได้เริ่มประกอบ BINGUO EV ในประเทศ ที่โรงงานแหลมฉบัง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับแบรนด์วู่หลิงในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าชาวไทยทั้งในด้านคุณภาพและบริการ” นายพิทยากล่าว
สำหรับทิศทางการดำเนินงาน บริษัท วู่หลิง ไทยแลนด์ จำกัด วาง 3 นโยบายหลัก เพื่อพัฒนาแบรนด์สู่มาตรฐานสากล ได้แก่จัดตั้งคลังอะไหล่ขนาดใหญ่ที่เทพารักษ์ เพื่อรองรับบริการหลังการขาย โดยจะเปิดดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2568 ช่วยกระจายอะไหล่ได้ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ลดเวลารอและเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า
เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์พวงมาลัยขวาอีก 4 รุ่นใหม่ เตรียมเปิดตัวในช่วงไตรมาส 1–2 ปี 2569 เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่หลากหลาย ทั้งรถใช้งานในเมืองและเชิงพาณิชย์ สะท้อนจุดยืนของแบรนด์ในฐานะอีวีคุณภาพ ราคาจับต้องได้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ พร้อมขยายเครือข่ายดีลเลอร์ทั่วประเทศให้ครบ 40 แห่งภายในปี 2569 เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและครอบคลุมทุกภูมิภาค
นายพิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดตั้ง WULING THAILAND เป็นเหมือนการอัปเกรดการทำตลาดที่ อีวี ไพรมัส สั่งสมมากว่า 2 ปี ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การมีผู้ผลิตเข้ามาร่วมเสริม จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาและขยายตลาดได้มั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากว่า 2,000 รายที่ใช้รถวู่หลิงในไทย รวมถึงลูกค้าในอนาคตและเครือข่ายผู้จำหน่ายที่เตรียมขยายทั่วประเทศ”