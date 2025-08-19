โอโมด้า แอนด์ เจคู่ เขย่าตลาด EV ไทย เปิดราคา “JAECOO 5 EV” สุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 549,000 บาท

OMODA & JAECOO เดินหน้าลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดตัว “JAECOO 5 EV” รถไฟฟ้า 100% ดีไซน์พรีเมียม สมรรถนะครบ ราคาเข้าถึงได้ พร้อมกลยุทธ์ตั้งราคาให้ลูกค้าตัดสินใจแบบไม่ลังเล หวังดันยอดขายปี 2568 แตะ 10,000 คัน
OMODA & JAECOO (โอโมด้า แอนด์ เจคู่) เปิดตัว “JAECOO 5 EV” รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Origin of Nature” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ผสานการออกแบบอันหรูหราเข้ากับสมรรถนะที่ทันสมัย เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้
สำหรับราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 629,000 บาท (รุ่น Long Range Dynamic) และ 679,000 บาท (รุ่น Long Range Max) โดยพิเศษสุดสำหรับลูกค้า 1,000 ท่านแรกที่จองและรับรถภายใน 30 กันยายน 2568 สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาสุดเร้าใจ เริ่มต้นเพียง 549,000 บาท และ 599,000 บาท ตามลำดับ พร้อมสิทธิประโยชน์จัดเต็ม ทั้ง Wall Charger ฟรีพร้อมติดตั้ง ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.78% การรับประกันตัวรถ 8 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร รวมถึงการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร
บิล จาง ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ โอโมดา แอนด์ เจคู่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “JAECOO 5 EV คือการตอบโจทย์คนไทยที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยเราเน้นการเข้าถึงง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและบริการหลังการขายที่ครบวงจร”
กลยุทธ์ราคา เจาะใจผู้บริโภคแบบ “ไม่ต้องลังเล”
พิชญุตม์ วงศ์พัฒนาสิน รองประธานบริษัท โอโมดา แอนด์ เจคู่ (ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์กับ Autolifethailand ว่า ตลาดรถยนต์ไทยยังอยู่ในภาวะชะลอตัวจากปัจจัยลบทั้งการอนุมัติสินเชื่อและกำลังซื้อผู้บริโภค แต่บริษัทยังเดินหน้าตามแผน โดยชูกลยุทธ์ “ตั้งราคาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ทันที ไม่ต้องลังเล”
ช่วงครึ่งปีแรก 2568 บริษัทมียอดขายสะสม 3,000 คัน จาก OMODA C5 EV และ JAECOO 6 EV แบ่งสัดส่วน 50:50 โดยยอมรับว่าที่ผ่านมา OMODA C5 EV ยังตั้งราคาไม่เหมาะสม แต่เมื่อมีการปรับฐานราคาแล้ว ได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้น จึงนำบทเรียนนี้มาสู่การเปิดตัว JAECOO 5 EV ที่ถูกกำหนดราคาอย่างแม่นยำตั้งแต่เริ่มต้น
บริษัทตั้งเป้ายอดขายปี 2568 ไว้ที่ 10,000 คัน โดย JAECOO 5 EV จะเป็นกำลังหลัก มุ่งยอดขายเฉลี่ย 1,000 คันต่อเดือน ด้วยจุดขายสำคัญ คือการเป็น B-SUV ราคาพอ ๆ กับรถเล็ก A-Segment เริ่มต้น 5.49–5.99 แสนบาทสำหรับแคมเปญพิเศษ
ขยายเครือข่ายบริการ รองรับการเติบโต
นอกจากการตั้งราคาที่แข่งขันได้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการ จาก 30 แห่งในปีที่ผ่านมา เพิ่มเป็น 45 แห่งในปัจจุบัน และเตรียมเพิ่มเป็น 50 แห่งทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขาย
สเปกและสมรรถนะจัดเต็ม
JAECOO 5 EV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 211 แรงม้า วิ่งไกลสูงสุด 461 กิโลเมตรต่อการชาร์จ พร้อมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS ครบ 19 ฟังก์ชัน และโครงสร้างเหล็กกำลังสูงถึง 77% ภายในห้องโดยสารกว้างสบาย พื้นที่เก็บสัมภาระมากถึง 1,284 ลิตร ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้รักการเดินทาง
รุ่น Long Range Max โดดเด่นด้วยเบาะหนังสังเคราะห์พรีเมียม เบาะปรับไฟฟ้า หน้าจอ 13.2 นิ้ว ไฟ Ambience 64 สี กล้องรอบคัน 540° หลังคาพาโนรามิค และประตูท้ายไฟฟ้า ขณะที่รุ่น Long Range Dynamic มาพร้อมเบาะผ้า หน้าจอ 9 นิ้ว กล้องรอบคัน 360° และระบบความบันเทิงพร้อมโหมดคาราโอเกะ
ด้วยราคาและกลยุทธ์ที่ชัดเจน JAECOO 5 EV จึงถูกมองว่าเป็น “เกมเชนเจอร์” ที่อาจทำให้ตลาด EV ไทยต้องพลิกสมการอีกครั้ง