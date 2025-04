“โพรโพลิซ” สร้างปรากฏการณ์วันเสียงโลก ปล่อยแคมเปญ ‘Propoliz Day Empower Your Voice’ จัดโรดโชว์ส่งไอเทมสเปรย์ เม็ดอม สนับสนุนการดูแลและการใช้ ‘เสียง’อย่างมั่นใจ

หรือผู้นำธุรกิจเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย เดินพันธกิจESG สู่ความยั่งยืนเพื่อสังคม นำสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกเปิดตัวแคมเปญ “Propoliz Day Empower Your Voice” รับวันเสียงโลก ภายใต้แนวคิด “Propoliz Support ทุกการใช้เสียง - เพราะเราเชื่อว่าเสียงของคุณ…สำคัญเสมอ” เดินสายจัดโรดโชว์กิจกรรมในย่านสีลม รถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเสียง การดูแลสุขภาพเสียงและใช้เสียงอย่างมั่นใจทุกบทบาท สร้างการรับรู้ขยายการใช้เม็ดอมบรรเทาอาการเจ็บคอเจาะกลุ่มคนทำงานและ Gen Zประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและลำคอภายใต้แบรนด์ Propoliz เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, Governance) โดยในมิติของสังคม ได้นำวิสัยทัศน์ โพรโพลิซ (Propoliz Series) ที่มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลและสนับสนุนทุกการใช้เสียงของทุกคน ด้วยความเชื่อมั่นว่าเสียงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญ “PropolizDay Empower Your Voice” สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกผ่านโพซิชันนิ่งของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญของ "เสียง" ในทุกบทบาทของชีวิต และมุ่งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของเสียง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพเสียงในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การจัดแคมเปญ “Propoliz Day Empower Your Voice” ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Propoliz Support ทุกการใช้เสียง - เพราะเราเชื่อว่าเสียงของคุณ…สำคัญเสมอ” เพื่อรับกับวันเสียงโลก (Word Voice Day) ที่ตรงกับวันที่ 16 เมษายนของทุกปี โดยทั่วโลกจะมีการรณรงค์ความสำคัญของเสียงและการดูแลสุขภาพเสียง ซึ่งโพรโพลิซ (Propoliz Series) สนับสนุนให้ทุกคนใช้ "เสียง" ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็น การพูด เพื่อสื่อสารความคิดและสร้างความเข้าใจ การร้องเพลง เพื่อปลดปล่อยอารมณ์และสร้างความสุข หรือแม้แต่ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับผู้อื่น โดยจะจัดโรดโชว์กิจกรรม 4 แห่ง ได้แก่ ในย่านสีลม รถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง และย่านอนุสาวรีย์ฯ พร้อมแจกสินค้าตัวอย่างเม็ดอมโพรโพลิซสำหรับช่องปากและลำคอ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน Gen Z เพื่อการดูแลให้ใช้เสียงได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-29 เมษายน 2568ล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ “Propoliz Day Empower Your Voice” แห่งแรกในย่านสีลม โดยมีไฮไลท์พิเศษนำบุคคลต้นแบบที่ใช้เสียงสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมมาร่วมงาน ได้แก่ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักวิชาการ ผู้ดำเนินรายการเจาะใจ และ History World, ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร ดีเจ นักร้อง พิธีกรสายเอ็นเตอร์เทน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตการใช้เสียงในสายอาชีพ และความท้าทายที่เผชิญ เช่น อาการเสียงแหบ เจ็บคอ หรือแม้กระทั่งการใช้เสียงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน พร้อมแชร์เทคนิคการดูแลสุขภาพเสียงและความสำคัญของการรู้จักฟังตัวเอง เพื่อรักษาพลังเสียงให้มั่นคง ยั่งยืนและเปี่ยมด้วยพลัง และเพื่อเฉลิมฉลอง“Propoliz Day” บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์โพรโพลิซ(Propoliz Series) จัดโปรโมชัน ในช่องทางจำหน่ายที่ร่วมรายการทั้งโมเดิร์นเทรด ร้านขายยา และร้านสะดวกซื้อ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-29 เดือนเมษายน 2568นายประพล กล่าวว่า ในฐานะโพรโพลิซ (PropolizSeries) เป็นผู้นำในตลาดสเปรย์จากธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของโพรโพลิส จึงเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งที่ต้องใช้เสียงในชีวิตประจำวัน ทั้งอาชีพที่ต้องใช้เสียงอย่างเข้มข้น เช่น นักร้อง นักแสดง ดีเจ ครู วิทยากร หรือแม้แต่คนทั่วไปที่ใช้เสียงในการสื่อสารในชีวิตประจำวันปัจจุบันโพรโพลิซ (Propoliz Series) มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกการดูแลเสียง ทั้งในรูปแบบสเปรย์ (Propoliz Mouth Spray) เม็ดอม และยาสีฟันจำนวน 13 รายการ (SKUs) ที่ตอบโจทย์การบรรเทาอาการระคายคอ เจ็บคอ และเสียงแหบ ซึ่งแนวโน้มของตลาดสเปรย์จากธรรมชาติโพรโพลิสยังคงมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเทรนด์ความสนใจในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพอย่าง“TMAN มุ่งหวังว่าการจัดแคมเปญ “Propoliz Day Empower Your Voice” โพรโพลิซ (Propoliz Series) จะเป็นส่วนหนึ่งการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเสียงการดูแลสุขภาพเสียงของตัวเอง ตอกย้ำถึงพลังของเสียงในทุกมิติที่โพรโพลิซ (PropolizSeries) พร้อมจะสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนใช้เสียงได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้แคมเปญฯ ดังกล่าวจะช่วยสร้างการรับรู้และขยายฐานการใช้งานกลุ่มเม็ดอมโพรโพลิซเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันโพรโพลิซ (PropolizSeries) เป็น Top of Mind ในใจผู้บริโภคในตลาดสเปรย์สำหรับช่องปากและลำคออยู่แล้ว นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทฯ จะนำ“โพรโพลิซ พลัส” ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขยายสู่ช่องทางโรงพยาบาลต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ Regional Brandตามเป้าหมายในปี 2569” นายประพล กล่าว