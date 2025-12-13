เปิดหลังบ้านโตโยต้า โชว์ศูนย์บริการ–โชว์รูมยักษ์ ตอกย้ำมาตรฐานดูแลลูกค้าครบวงจร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนผ่านกิจกรรม “Toyota Trusted Services Open House” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10–11 ธันวาคม 2568 พาสำรวจเบื้องหลังความแข็งแกร่งของระบบบริการหลังการขาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ทำให้โตโยต้าครองความเชื่อมั่นของผู้ใช้รถในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์กระจายอะไหล่ระดับภูมิภาค ไปจนถึงโชว์รูมและศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายขนาดใหญ่
วันแรก โตโยต้านำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม ศูนย์กระจายอะไหล่ TPCAP (Toyota Parts Center Asia Pacific) ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อะไหล่ของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนระบบบริหารจัดการอะไหล่ระดับโลกที่เน้นความแม่นยำ ครบถ้วน และรวดเร็ว รองรับการจัดส่งอะไหล่แท้ไปยังศูนย์บริการทั่วประเทศภายในวันเดียวในพื้นที่กรุงเทพฯ และภายในวันถัดไปสำหรับต่างจังหวัด ลดความกังวลเรื่องการรออะไหล่ และเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในระยะยาว
ขณะที่วันที่สอง โตโยต้าเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนเข้าชม โชว์รูมและศูนย์บริการ TOYOTA TRUSTED SERVICE ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของแนวคิด “มากกว่าการบริการ คือความไว้วางใจ” ผ่านการออกแบบพื้นที่ขนาดใหญ่ ระบบงานบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การเข้ารับบริการ ตรวจเช็ก ซ่อมบำรุง ไปจนถึงงานซ่อมตัวถังและสี
โตโยต้าย้ำว่า ลูกค้าในยุคปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงรถยนต์ที่มีคุณภาพ ทนทาน หรือราคาขายต่อดีเท่านั้น แต่ต้องการ “ความมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน” การเปิดบ้านครั้งนี้จึงเป็นการฉายภาพเบื้องหลังการทำงานของเครือข่ายศูนย์บริการกว่า 440 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมดูแลลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “การสร้างประสบการณ์สุดประทับใจ ที่เป็นมากกว่าการดูแลรักษารถยนต์”
หัวใจของ Toyota Trusted Service คือ “5 ความมั่นใจจากโตโยต้า” ที่ลูกค้าสัมผัสได้จริง ตั้งแต่ความมั่นใจในทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานญี่ปุ่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์อัจฉริยะ GTS+ และระบบ Remote Diagnosis ภายใต้แนวคิด “Fix It Right, Fix It Fast”
ด้านอะไหล่ โตโยต้ามั่นใจในคุณภาพอะไหล่แท้ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรถโตโยต้า พร้อมการรับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร และระบบจัดการสต๊อกที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงบริการยางจากผู้ผลิตชั้นนำที่ส่งตรงจากซัพพลายเออร์ ลดปัญหายางค้างสต๊อก
ในด้านความรวดเร็วและความโปร่งใส โตโยต้ามีบริการ Express Maintenance ที่สามารถเช็กระยะเสร็จภายใน 60 นาที (ยกเว้นงานเช็กระยะใหญ่) ลูกค้าทราบราคาก่อนเริ่มซ่อมทุกครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง พร้อมระบบนำเสนอข้อมูลการซ่อมด้วยภาพถ่ายและภาพ 3 มิติผ่าน Next-Gen Service ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างคุ้มค่า
ความสะดวกสบายยังถูกยกระดับผ่านการนัดหมายออนไลน์ เว็บไซต์ แอป T-Connect และ LINE Official Account พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และห้องรับรองลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ ขณะที่งานบริการแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่งานเช็กระยะ ซ่อมทั่วไป งานตัวถังและสี ไปจนถึงการเปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ โตโยต้ายังเสริมความคุ้มค่าด้วยสิทธิประโยชน์หลากหลาย อาทิ โปรแกรม TCFR Plus+ ที่มอบการขยายรับประกันสูงสุด 8 ปี ส่วนลดอะไหล่ คะแนนสะสม และสิทธิพิเศษในการซื้อรถคันถัดไป รวมถึงแพ็กเกจ Smart Plan และ ECO Pack สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี เพื่อช่วยให้ลูกค้าวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจ
โตโยต้าย้ำว่า Toyota Trusted Service คือความตั้งใจในการมอบประสบการณ์การดูแลรถยนต์ที่เหนือกว่า ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด “ซ่อมจบ งบไม่บานปลาย” เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจโตโยต้าได้ไม่ว่ารถจะเข้ารับบริการที่ใดก็ตาม
ทั้งนี้ กิจกรรม Open House ครั้งนี้ยังถือเป็นการปูทางสู่ Toyota Trusted Services Open House II ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2569 โดยจะเปิดบ้านพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า เพื่อสะท้อนการลงทุนด้านบุคลากร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการยกระดับงานบริการในอนาคต