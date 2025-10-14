Toyota จ่อเผยโฉม "Corolla Concept" ฉีกดีไซน์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Toyota เผยภาพของ Corolla Concept ก่อนเปิดผ้าคลุมต่อหน้าสาธารณชนที่งาน Japan Mobility Show 2025 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 ตุลาคมนี้
โตโยต้าเตรียมปลุกตลาดรถยนต์ขนาดคอมแพ็กทั่วโลกหลังเผยโฉมภาพตัวอย่างของรถยนต์ซีดานยอดนิยมตลอดกาล "Toyota Corolla" (หรือ Corolla Altis ในประเทศไทย) เจเนอเรชันที่ 13 ที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำสมัยและโฉบเฉี่ยวที่สุดเท่าที่เคยมีมา
Corolla เจเนอเรชันที่ 12 โฉมปัจจุบันได้เข้าสู่ปีที่ 8 ของการผลิต หลังเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2561 โตโยต้าจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดที่ดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งหลายรายต่างพากันปรับโฉมโมเดลเชนจ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
จากภาพจะเห็นได้ว่า Corolla Concept มีการออกแบบพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเน้นความโฉบเฉี่ยวและรูปทรงที่มีความเพรียวลู่ลมเป็นอย่างมาก โดดเด่นด้วยไฟหน้าขนาดใหญ่ และแทบไม่มีกระจังหน้าอยู่เลย จึงคาดการณ์ว่าอาจมาพร้อมขุมพลังไฟฟ้า 100% ควบคู่ไปกับตัวเลือกไฮบริดยอดนิยม
ด้านท้ายถูกออกแบบกระจกหลังให้มีความลาดเอียงเป็นพิเศษคล้ายกับรถคูเป้ และมีช่วงไหล่ของตัวรถที่กว้างและดูบึกบึนกว่าโฉมปัจจุบัน และยังมีการออกแบบไฟท้ายลากยาวตลอดความกว้างของตัวรถ ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ทั้งนี้ โตโยต้า โคโรลล่า จะฉลองครบรอบการทำตลาด 60 ปี ภายในปี 2569 นี้ จึงมีการคาดการณ์ว่า โตโยต้าอาจจะตัดสินใจเร่งเปิดตัวรุ่นใหม่นี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของรถยนต์ซีดานระดับตำนาน