พท.เล็งจัดอีเวนต์เปิดตัวผู้สมัคร สส.ล็อตแรก 7 ต.ค. ชูคำขวัญ ‘ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย’

‘ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย’ พรรคเพื่อไทยเตรียมจัดอีเวนต์เปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง - ยุบสภาอีก 4 เดือน
วันนี้ (4 ตุลาคม) นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าในวันที่ 7 ตุลาคมที่จะถึงนี้ เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป พรรคเพื่อไทยเตรียมเปิดบ้าน จัดกิจกรรมเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. ในชื่อ ‘ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย’ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น และตามกรอบเวลาที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ว่าจะมีการยุบสภาอย่างช้า 31 มกราคม 2569
เลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุอีกว่า นอกจากจะเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัคร สส. ในเซ็ตแรกแล้ว ในงานจะมีการกล่าวถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการจัดทัพทีมยุทธศาสตร์เพื่อคัดเลือกผู้เสนอตัวในแต่ละโซนอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมาจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ และสำคัญที่สุด จะมีการแสดงวิสัยทัศน์จากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะ ‘ยกเครื่องเพื่อไทย’ เพื่อ ‘ยกเครื่องประเทศไทย’ ในอนาคต
“เราทราบดีว่าที่ผ่านมามีคำวิจารณ์ทั้งบวกและลบส่งตรงถึงพรรคเพื่อไทย และคำวิจารณ์เหล่านั้นก็มาจากบุคคลภายนอกและคนในพรรค ซึ่งทีมงานพรรคเราน้อมรับและนำมาถอดบทเรียน ทำการบ้านกันภายใน และนำไปสู่ข้อสรุปบางอย่างเพื่อพัฒนาปรับปรุงพรรคให้ดีขึ้นต่อไป เพื่อให้พรรคเพื่อไทยยังเป็นตัวแทนและที่พึ่งที่หวังทางการเมืองของพี่น้องประชาชน จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนติดตาม ซึ่งจะมีไลฟ์สดผ่านพรรคเพื่อไทยในวันและเวลาดังกล่าว” นายสรวงศ์กล่าว
ด้านนายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พรรคเพื่อไทย เตรียมประกาศจุดยืนทางการเมืองครั้งสำคัญว่า เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ ภายใต้แนวคิด “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของพรรคในการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ เพื่อบูสพลังใหม่และพร้อมเผชิญทุกการเปลี่ยนแปลง
“ขณะนี้พรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ในห้วงแห่งชะตากรรม ที่ไม่เพียงแต่จะกำหนดอนาคตของพรรค แต่ยังหมายถึงชะตากรรมของประเทศด้วย ผู้ที่จะนำเราออกจากวิกฤติได้มีเพียงประชาชน แต่ความยอมรับจากประชาชนต้องเกิดจากการสื่อสารนโยบายและแนวคิดทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึง ขจัดความเข้าใจผิดและข้อมูลเท็จที่มักจะปรากฎขึ้นเพื่อด้อยค่ากันในทางการเมืองอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันภายในพรรคอย่างเป็นเอกภาพในหมู่สมาชิก ผู้สมัคร ส.ส. และผู้บริหารพรรค เพื่อส่งสารเดียวกันออกไปอย่างมั่นคงต่อโลกภายนอก” นายจักรภพ กล่าว
นายจักรภพ ย้ำว่า พรรคการเมืองที่จะประสบความสำเร็จในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ยึดติดความสำเร็จเดิม แต่ต้องใช้ประโยชน์จากทุกเจเนอเรชันอย่างฉลาดแยบยล ตลอดจนบริหารการใช้จ่ายและการจัดการต้องมีระบบรองรับที่แม่นยำ โดยเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา และแปลงเป็นบทเรียนสู่การก้าวเดินใหม่
“แม้พรรคคู่แข่งหลายพรรคจะเดินเกมล่วงหน้าไปมากแล้ว แต่เชื่อว่า พรรคเพื่อไทยยังมีศักยภาพในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอดีต และผนวกมันเข้ากับพลังสมองของปัจจุบัน มาผสมผสานกันอย่างใจกว้าง เพื่อพลิกเป็นพลังในการตัดสินอนาคตประเทศครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง” นายจักรภพ กล่าว และย้ำว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเป็นตัวแทนทุกสิทธิทุกเสียง ของประชาชนทั่วประเทศ และเตรียมเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอบแรกในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และ Facebook พรรคเพื่อไทย