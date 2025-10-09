Tesla Model Y Standard รุ่นประหยัดวิ่งไกล 517 กม. ราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาท

Tesla Model Y Standard รุ่นเริ่มต้นตระกูล Model Y ถูกเปิดตัวพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่สหรัฐอเมริกา ราคาจำหน่ายเริ่มต้น 39,990 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,300,000 บาท อีกทั้งยังสร้างเซอร์ไพรช์ด้วยการเปิดตัว Model 3 Standard ราคาเริ่มต้น 36,990 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1,200,000 บาท
หลังจากที่มีภาพหลุด Tesla Model Y Standard ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ ล่าสุดเทสล่าได้ทำการเปิดตัวโมเดลเริ่มต้นของตระกูล Model Y เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปลักษณ์แตกต่างไปจาก Model Y รุ่นปกติ ทั้งไลท์บาร์ด้านหน้าที่หายไป ไฟหน้าที่ถูกรวมไว้เป็นชุดเดียว ไฟท้ายดีไซน์เฉพาะรุ่น และกันชนหน้า-หลังที่แตกต่างออกไป
Model Y รุ่น Standard ยังมีการตัดออปชันหลายอย่าง เช่น เบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้าสลับหนังแทนเบาะหนังทั้งตัว, ตัดระบบพัดลมระบายอากาศที่ตัวเบาะ, หลังคากระจกพาโนรามิกถูกเปลี่ยนเป็นหลังคากระจกแบบทึบแสง, ตัดไฟตกแต่งห้องโดยสาร Ambient Light, พวงมาลัยปรับระดับด้วยมือแทนระบบไฟฟ้า, ตัดหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง และกระจกมองข้างพับไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพับมือ เป็นต้น
Model Y Standard ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) ทำอัตราเร่ง 0-96 กม./ชม. ในเวลา 6.8 วินาที พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 69.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 517 กม. (ตามมาตรฐาน EPA)
ขณะเดียวกับเทสล่ายังได้เปิดตัว Model 3 Standard รุ่นเริ่มต้นราคา 36,990 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,200,000 บาท ถูกลงจากรุ่น Premium RWD ราคา 42,490 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,390,000 บาท
แม้ว่าภายนอกของ Model 3 Standard จะยังคงเหมือนกับรุ่นปกติ แต่ก็มีการตัดออปชันคล้ายกับ Model Y Standard เพื่อให้มีราคาจำหน่ายถูกลง ติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลัง ทำอัตราเร่ง 0-96 กม./ชม. ในเวลา 5.8 วินาที แบตเตอรี่ขับขี่ไกล 517 กม. เท่ากับ Model Y Standard