ภาพหลุด Tesla Model Y รุ่นประหยัดออกวิ่งทดสอบจริงที่สหรัฐฯ

ภาพหลุด Tesla Model Y Standard รุ่นประหยัดขณะวิ่งทดสอบบนถนนจริงบนถนนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ปรับดีไซน์ต่างจาก Model Y รุ่นปกติเพื่อเน้นราคาเข้าถึงง่ายขึ้น คาดเริ่มต้น 39,990 เหรียญสหรัฐ หรือไม่ถึง 1,300,000 บาท
ผู้ใช้ X (หรือ Twitter เดิม) ชื่อว่า Ryan Mable ได้โพสต์ภาพของ Tesla Model Y Standard ขณะทำการทดสอบวิ่งบนถนนจริงใกล้กับโรงงานเทสล่าในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยให้เห็นดีไซน์ที่ถูกลดทอนความหวือหวาลงจากรุ่นปกติ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อทำราคาจำหน่ายให้ถูกลงกว่าเดิม
จากภาพจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่ถูกตัดออกไป ไม่ว่าจะเป็นไลท์บาร์ที่เชื่อมไฟหน้าทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกัน และไฟท้ายที่ดูเรียบง่ายมากขึ้น เช่นเดียวกับกันชนหน้า-หลังที่เปลี่ยนไป ขณะที่ดีไซน์กระจกบานหลังถูกยกมาจากรุ่นก่อนไมเนอร์เชนจ์ ซึ่งมีขอบส่วนล่างที่โค้งมนกว่าโฉม Juniper ในปัจจุบัน
ขณะที่ชุดไฟหน้าถูกรวมเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด แตกต่างจากรุ่นปกติที่แยกชุดไฟหลักไว้บริเวณกันชน พร้อมกับจะถูกตัดเทคโนโลยีไฟสูงแบบ Matrix แล้วเปลี่ยนเป็นระบบสลับไฟสูง-ไฟต่ำอัตโนมัติแบบปกติแทน ขณะที่มิติตัวถังคาดว่าจะยังคงเดิม แต่ตัวเลขอาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยอันเป็นผลจากการออกแบบกันชนหน้า-หลังใหม่
ส่วนห้องโดยสารมีการปรับลดอุปกรณ์หรูหราออกไปเช่นกัน ทั้งพวงมาลัยปรับระดับแบบแมนนวล แทนระบบไฟฟ้าเหมือนกับรุ่นปกติ ไส้กรองระบบปรับอากาศเปลี่ยนจาก HEPA เป็นแบบธรรมดา หน้าจอหลังขนาด 8 นิ้วถูกถอดออก แล้วแทนที่ด้วยช่องแอร์แบบธรรมดาแทนหน้ากากแอร์ไฟฟ้า
เบาะนั่งจะถูกหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสลับผ้าตกแต่งแบบทูโทน ติดตั้งลำโพง 7 ตัวรอบห้องโดยสาร และพนักพิงเบาะหลังเปลี่ยนไปใช้ระบบพับมือแทนระบบพับด้วยไฟฟ้า
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า Model Y รหัส E41 รุ่นประหยัดดังกล่าว จะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 20% โดยจะเริ่มประกอบในสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก ก่อนจะทยอยผลิตและเปิดตัวในประเทศอื่นๆ ตามมา