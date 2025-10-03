ราคาทางการ Tesla Model 3 รุ่น Long Range RWD เคาะเริ่มต้น 1,599,000 บาท

Tesla Model 3 (Highland) เพิ่มทางเลือกด้วยรุ่น Long Range RWD ขับเคลื่อนล้อหลัง ระยะทางขับขี่ไกลสุด 750 กม. (WLTP) ราคาทางการเริ่มต้น 1,599,000 บาท
Tesla Model 3 Long Range RWD ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกำลังสูงสุด 347 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 5.2 วินาที และแบตเตอรี่ Lithium-ion NMC ความจุ 75 kWh ระยะทางขับขี่สูงสุด 750 กม. (WLTP) สำหรับล้อ 18 นิ้ว หรือสูงสุด 691 กม. สำหรับล้อ 19 นิ้ว
Model 3 Long Range RWD รองรับการชาร์จไฟสูงสุด 250 กิโลวัตต์ สามารถเพิ่มระยะทางได้สูงสุด 308 กม. ภายในเวลา 15 นาที ด้วยเครือข่ายสถานี Supercharger ของ Tesla ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการทั้งสิ้น 33 แห่ง (201 หัวชาร์จ) รวมถึงสถานี Destination Charger อีก 13 แห่ง (48 หัวชาร์จ)
นอกจากนี้ Tesla Model 3 รุ่นปี 2025 ยังได้รับการติดตั้งกล้องบริเวณกันชนหน้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและการจอดที่สะดวกยิ่งขึ้น รวมเป็นทั้งสิ้น 8 ตัว รองรับระบบ Autopilot ที่ใช้เทคโนโลยีวิชัน พร้อมทั้งนำก้านไฟเลี้ยวกลับมาติดตั้งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมดีไซน์โลโก้สีดำทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความรู้สึกพรีเมียม
ขณะเดียวกัน Tesla Thailand ยังได้ปรับราคาจำหน่าย Model 3 (Highland) ลงทุกรุ่นย่อยตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 160,000 บาท ดังนี้ รุ่น RWD ราคาเดิม 1,599,000 บาท ราคาใหม่ 1,439,000 บาท รุ่น Long Range AWD ราคาเดิม 1,899,000 บาท ราคาใหม่ 1,799,000 บาท และรุ่น Performance AWD ราคาเดิม 2,199,000 บาท ราคาใหม่ 2,099,000 บาท
Tesla ระบุเพิ่มเติมว่าเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 16,000 คน Tesla ประเทศไทยได้ขยายเครือข่าย Supercharger ในประเทศไทยเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ Tesla Center พระราม 5 ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนกันยายน 2568 และการเพิ่มเติมจุดชาร์จที่ One Bangkok รวมถึงการขยายสถานีชาร์จเพิ่มเติมในภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมเส้นทางหลักและหัวเมืองสำคัญ