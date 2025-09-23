STROM ส่งมอบ "STROM Bull KCM-1000" คันแรกให้ "เฉลิมชัย มหากิจศิริ" เตรียมเปิดตัวเวทีโลกที่ EICMA 2026

เมื่อ 22 ก.ย.68 บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ STROM ผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ได้ทำการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงรุ่น Bull KCM-1000 คันแรกให้แก่ คุณกึ้ง – เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารอรกานต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร
Bull KCM-1000 ถือเป็นไอคอนแห่งนวัตกรรมคนไทยใหม่ของ STROM ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรไทยทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบรูปโฉม powertrain ที่ทรงพลัง รวมไปถึงการประกอบ เพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ต้องการความแตกต่างและสะท้อนความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง โดยทุกคันจะถูก ออกแบบและประกอบด้วยมือ (Handmade Customized) ลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์ ฟีเจอร์ต่างๆที่ต้อง อะไหล่แต่งที่ชื่นชอบจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และรายละเอียดที่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมแล้วเป็น รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า Superbike คันเดียวในโลกอย่างแท้จริง ราคาเริ่มต้นเบาๆที่ 9,000 - 12,000 ยูโร (ประมาณ 340,000 - 450,000 บาท) ในตัวสแตนดาร์ดมาตรฐาน จนไปสูงถึงคันละ 25,000 ยูโร (ประมาณ 940,000 บาท) โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิเช่น ระบบเบรก Brembo หรือ โช้ค Ohlin เป็นต้น
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ กล่าวถึงความรู้สึกหลังรับมอบว่า "ดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของคันแรกของ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงจาก Strom จากที่ผมเป็นคนชอบสะสมรถมอเตอร์ไซต์อยู่แล้ว จึงอยากจะมีรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า Premium อยู่ในคอลเลคชั่น และยิ่งรู้ว่า Bull KCM-1000 กำเนิดขึ้นจากฝีมือคนไทยบวกกับ การที่เรารู้ว่าเรามีรถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครในโลกและยังมีสมรรถนะตัวรถที่แร่งตอบโจทย์ จึงทำให้ผมตัดสินใจเลือกมาเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องคิดมากมากเลยครับ สำหรับผมรถมอเตอร์ไซต์ SuperBike คันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แต่เป็นงานศิลปะที่ขับเคลื่อนได้จริง และถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยสู่มาตรฐานโลก"
พ.ท.ม.ร.ว. พีรานุพงศ์ ภาณุพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท STROM ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "ผมภูมิใจที่วันนี้ STROM สามารถพัฒนารถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าจนมาถึงจุดที่เป็นสากล ทั่วโลกยอมรับโดยการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ชั้นนำของโลก STROM Bull KCM-1000 จากที่เป็นเพียง concept vehicle เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ปี 2023 จนมาถึงวันนี้ที่มีการส่งมอบรถให้กับลูกค้าคนแรก ทีมงานวิศวกรไทยเราทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังโครงการนี้ ทำงานกันมาอย่างหนักตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยเราทั่งหมดนั้นมีความรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน EICMA 2026 มันจะเป็นก้าวสำคัญของ STROM ที่จะได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลก"
จุดเด่นทางเทคนิคของ STROM Bull KCM-1000
• มอเตอร์ขับกลาง กำลังสูงสุด 23.5 kW
• ความเร็วสูงสุด 150 กม./ชม.
• ระยะทางวิ่งสูงสุด 150 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
• แบตเตอรี่ลิเธียม 86V 116Ah (≈10 kWh)
• ชาร์จเต็มในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง
• น้ำหนักเบา 143 กก.
• ระบบเบรก ABS หน้า–หลัง พร้อมล้อ 17 นิ้ว
เป้าหมายสู่เวทีโลก
หลังจากการส่งมอบครั้งประวัติศาสตร์นี้ STROM กำลังเตรียมแผน เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน EICMA 2026 เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 🇮🇹 ซึ่งจะเป็นการประกาศศักยภาพของ brand สัญชาติไทยสู่สายตาโลก
ราคาจำหน่ายในยุโรปคาดว่าจะอยู่ที่ 9,000–12,000 ยูโรในตัวสแตนดาร์ดจนไปถึง 25,000 ยูโร (ขึ้นอยู่กับสเปกที่เลือก) โดยทุกคันจะถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันในรูปแบบ Handmade Customized เพื่อมอบความพิเศษให้กับเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวในโลก ผู้ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ จะมีส่วนร่วมตั้งแต่งานออกแบบ จนไปถึงการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ และการตกแต่งต่างๆ ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นในโลกไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน ระยะเวลาการส่งมอบอยู่ที่ไม่เกิน 90 วันจากวันแรกที่ตัดสินใจจอง
STROM Bull KCM-1000 – Not Just an Electric Motorcycle, But Your Identity.