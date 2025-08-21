xs
STROM จับมือ Grab ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนตำรวจภูเก็ต หนุนเมืองสีเขียว ลดมลพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากซ้ายไปขวา : พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต; คุณเมธินี อนวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารพาร์ทเนอร์คนขับ Grab ประเทศไทย; พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรป่าตอง; พ.ท..ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด; พ.ต.อ.อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกมลา
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ร่วมกับ Grab ประเทศไทย จัดพิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Grab จำนวน 10 คัน ให้แก่ตำรวจภูเก็ต 5 สถานี ณ สถานีตำรวจป่าตอง เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวน รวมถึงผลักดันให้ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ หันมาใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ช่วยลดมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน



พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2568 ณ สถานีตำรวจป่าตอง โดยมี คุณเมธินี อนวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารพาร์ทเนอร์คนขับ Grab ประเทศไทย, พ.ท.ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด, พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต, พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรป่าตอง และ พ.ต.อ.อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกมลา ร่วมเป็นสักขีพยาน


ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง STROM และ Grab ในการสนับสนุนการทำงานของตำรวจ ให้มีพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ตลอดจนเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน เพื่อสร้างเมืองสีเขียวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน


“เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ Grab ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนภารกิจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ต ผ่านโครงการนี้ เพื่อสร้างรูปธรรมของการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีการเดินทางที่สะอาด ปลอดมลพิษ และยั่งยืนในระยะยาวในพื้นที่ชุมชน” พ.ท. ม.ร.ว. พีรานุพงศ์ กล่าว


โครงการนี้เป็นตัวอย่างของการบูรณาการระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดมลภาวะและส่งเสริมการใช้งานพลังงานทางเลือกในชุมชน
