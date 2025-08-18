ไฟไหม้วอดโรงงานรีไซเคิลใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เสียหายกว่า 3ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ไฟไหม้วอดโรงงานรีไซเคิลใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เผาหมดทั้งรถยนต์กระบะ- รถจักรยานยนต์ -โฟล์คลิฟท์วอด มูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 19 ส.ค.) พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ ลัทธปรีชา รอง ผกก.ป. สภ.บางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และรถน้ำจากเทศบาลตะเคียนเตี้ย เทศบาลบางละมุง และเทศบาลหนองปลาไหล ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงาน "บรรจงรีไซเคิ้ล" ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยนาวัง 7 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กินเนื้อที่กว่า 1 ไร่
เจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และเหลือเพียงกลุ่มควันหนาทั่วบริเวณเท่านั้น
โดยมี นายบรรจง ชาบุญมี อายุ 65 ปี เจ้าของโรงงานที่ยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ต้องเห็นทรัพย์สินที่สร้างมาถูกไฟเผาวอด
ขณะที่ นายอาทิตย์ ชาบุญมี อายุ 45 ปี ลูกชายให้ข้อมูลว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้มีประกายไฟตกใส่กองผ้า และลุกลามทั่วโรงงานอย่างรวดเร็ว
ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายประกอบด้วย รถกระบะ 5 คัน, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 คัน, รถจักรยานยนต์ 1 คัน แล้โฟล์คลิฟท์อีก 1 คัน รวมทั้งถังดับเพลิงเก่า ถังน้ำมัน และไม้พาเลทหลายรายการ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 3 ล้านบาท
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุได้ เนื่องจากยังคงมีความร้อนสูง และคาดว่าจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหลังพื้นที่ปลอดภัย