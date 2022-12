จบอย่างสวยหรู แข่งมาราธอน 25 ชม.

จบลงอย่างสวยงามกับการแข่งขันรถแข่ง IDEMITSU 1500 SUPER ENDURANCE 2022 ระยะเวลา 25 ชั่วโมงครั้งแรกในเอเซีย ซึ่งทำการแข่งขันกันที่สนาม Chang International Circuit จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 โดยมีรถที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 63 คัน แบ่งเป็น ทั้งหมด 8 ประเภท โดยมีรายชื่อผู้ชนะดังนี้



.

ผลการแข่งขันรวม

อันดับที่ 1 รถยนต์ PEUGEOT 308 หมายเลข T89 ของทีม YK Motorsports Billionaire Boy By Sunoco จำนวน 711 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ HONDA JAZZ หมายเลข 426 ของทีม GS B-Quik Autowerks Racing จำนวน 699 รอบ

อันดับที่ 3 รถยนต์ HONDA CITY หมายเลข 388 ของทีม ATP-Tein Team Thailand By Kuroki Racing จำนวน 691 รอบ

.

ประเภท Carbon Neutral Power Cup

อันดับที่ 1 รถยนต์ TOYOTA GR 86 หมายเลข S22 ของทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailand จำนวน 443 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ TOYOTA GR 86 หมายเลข S28 ของทีม ORC Rookie Racing จำนวน 230 รอบ

อันดับที่ 3 รถยนต์ TOYOTA GR Corolla หมายเลข S32 ของทีม ORC Rookie Racing จำนวน 152 รอบ

.

ประเภท TCR

อันดับที่ 1 รถยนต์ PEUGEOT 308 หมายเลข T89 ของทีม YK Motorsports Billionaire Boy By Sunoco จำนวน 711 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ PEUGEOT 308 หมายเลข T98 ของทีม YK Motorsports Billionaire Boy By Sunoco จำนวน 241 รอบ

.

ประเภท Division 1

อันดับที่ 1 รถยนต์ TOYOTA FT 86 หมายเลข 122 ของทีม Singha RPM Star A Motor น้ำตาลบุรีรัมย์ จำนวน 84 รอบ

.

ประเภท Division 2

อันดับที่ 1 รถยนต์ HONDA CIVIC FK7 หมายเลข 218 ของทีม WAXONE JNP RACING PROJECT จำนวน 675 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ TOYOTA GR YARIS หมายเลข 246 ของทีม PTT LUBRICANTS-V.C.MEAT-RPM-NEXZTER RACING TEAM จำนวน 673 รอบ

อันดับที่ 3 รถยนต์ TOYOTA ALTIS หมายเลข 220 ของทีม TOYOTA GAZOO RACING TEAM THAILAND จำนวน 671 รอบ

.

ประเภท Division 3

อันดับที่ 1 รถยนต์ HONDA CITY หมายเลข 388 ของทีม ATP-TEIN TEAM THAILAND BY KUROKI RACING จำนวน 691 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ HONDA CR-Z หมายเลข 379 ของทีม โรงโป๊ะดิวะ จำนวน 667 รอบ

อันดับที่ 3 รถยนต์ TOYOTA AE111 หมายเลข 361 ของทีม KEGANI RACING SKILLDRVN จำนวน 661 รอบ

.

ประเภท Division 4

อันดับที่ 1 รถยนต์ HONDA JAZZ หมายเลข 426 ของทีม GS B-QUIK AUTOWERKS RACING จำนวน 699 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ HONDA CITY หมายเลข 421 ของทีม PCT จำนวน 688 รอบ

อันดับที่ 3 รถยนต์ HONDA JAZZ หมายเลข 433 ของทีม 33 GARAGE & NGOW KOLLAKARN จำนวน 657 รอบ

.

ประเภท Division 5

อันดับที่ 1 รถยนต์ HONDA JAZZ หมายเลข 509 ของทีม NEXZTER REST CLUB BY AP จำนวน 639 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ HONDA CITY หมายเลข 559 ของทีม IDEMITSU RACING TEAM THAILAND BY AP จำนวน 637 รอบ

อันดับที่ 3 รถยนต์ HONDA CR-Z หมายเลข 592 ของทีม M&M RACING TEAM & PERFECT TEN 1000 RACING จำนวน 629 รอบ

.

ประเภท NZ

อันดับที่ 1 รถยนต์ TOYOTA VIOS หมายเลข 8 ของทีม K SPORT TOYOTA PATTAYA 1998 จำนวน 640 รอบ

อันดับที่ 2 รถยนต์ TOYOTA VIOS หมายเลข 22 ของทีม RUK TEAM SERVICE จำนวน 625 รอบ

อันดับที่ 3 รถยนต์ TOYOTA VIOS หมายเลข 91 ของทีม KEGANI RACING SKILLDRVN

จำนวน 619 รอบ

.

สำหรับความพิเศษของรายการนี้อยู่ที่ อากิโอะ โตโยดะ (Akio Toyoda) CEO TOYOTA MOTOR COPORATION เจ้าของทีม ROOKIE Racing ร่วมการแข่งขัน IDEMITSU 1500 SUPER ENDURANCE 2022 หรือ 25h. Race ครั้งแรกในเอเชียที่สนาม Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์



โดยรถแข่งที่ประธานใหญ่ โตโยดะ ใช้เป็นรถ GR Corolla ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินแถวเรียงแบบ 3 กระบอกสูบ อัดอากาศด้วยเทอร์โบชาร์จ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีการดัดแปลงระบบจ่ายเชื้อเพลิงใหม่หมด เพื่อรองรับก๊าซไฮโดรเจนแทนน้ำมันเบนซิน ขุมกำลังรุ่นดังกล่าว นำมาจาก Toyota GR Yaris แต่มีการดัดแปลงระบบเชื้อเพลิงใหม่หมด เพื่อทำให้เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนไม่ปล่อย CO2 ตลอดการแข่งขัน! เครื่องยนต์ 3 สูบ เทอร์โบ กำลัง 300 แรงม้า ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะปล่อย NOX ในปริมาณเพียงน้อยนิด นอกจากนั้นสิ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อระบายท้ายก็คือ น้ำ



จากคำบอกเล่าของ นักแข่งรถ Hiroaki Ishiura ว่า เครื่องยนต์สันดาปภายในเชื้อเพลิงไฮโดรเจน มีการตอบสนองดีกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน เครื่องยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนให้ความรู้สึกเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มันไม่ต่างไปจากที่ผมคาดไว้ตั้งแต่แรก การตอบสนองของมัน ทำให้รู้สึกเหมือนเครื่องยนต์ปกติ ถ้าไม่มีใครบอกอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตัวนี้ ผมคงคิดว่านี่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาอย่างแน่นอน