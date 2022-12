“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ผนึกกำลัง “ORC ROOKIE Racing” นำรถ e-fuel และพลังงานไฮโดรเจน ลุยสนามบุรีรัมย์

“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถดีกรีแชมป์โลกมาราธอน 3 สมัยในรายการ 24 ชม.นูร์เบอร์กริง เยอรมนี ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สร้างประวัติศาสตร์ผนึกกำลัง “ORC ROOKIE Racing” ทีมแข่งรถเพื่อการพัฒนายานยนต์ โดย มร.อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น นำรถ e-fuel และรถต้นแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนและใช้เชื้อเพลิงซึ่งมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ลงสนามรายการมาราธอนทางเรียบสุดโหด 25 ชม. “IDEMITSU 1500 SUPER ENDURANCE 2022” คว้าอันดับ 1 รุ่น SP-Q สร้างสถิติ Best Lap ต่อรอบสูงสุด 1:50.691 นาที ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ จัดทีมแข่งชุดใหญ่ลงสนามในรุ่น Division 2-3-5 และผนึกกำลังกับทีม ORC ROOKIE Racing ลงในรุ่น SP-Q [ Carbon Neutral Power Cup ] ฝ่าฟันความยากลำบากของการแข่งขัน “IDEMITSU 1500 SUPER ENDURANCE 2022” การแข่ง 25 ชม.ครั้งแรกในเอเชียสุดโหดด้วยระยะเวลาที่ยาวนานถึง 1500 นาที รถต้องขับต่อเนื่องผนวกกับความเหนื่อยล้าจากร่างกายและต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่อาจคาดเดาจบจนครบช่วงเวลาไฮไลท์สำคัญในรุ่น SP-Q (Carbon Neutral Power Cup) หมายเลข S22 รถ Toyota 86 E- Fuel ที่ใช้เชื้อเพลิงความเป็นกลางทางคาร์บอนลงสนามครั้งแรก ขับโดย เซคิกูจิ ยุฮิ , ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์ และเคนทาโร่ ซึจิโทริ ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจบอันดับที่ 1 ในรุ่น วิ่งรวม 443 รอบสนามรถแข่ง ORC ROOKIE Racing รถหมายเลข S28 Toyota GR86 CNF Concept ขับโดยนาโอยะ กาโม่, ไดซึเกะ โตโยดะ และคาซึยะ โอชิมะ จบการแข่งขันอันดับที่ 2 ในรุ่น สร้างสถิติ Best Lap ต่อรอบสูงสุด 1:50.691 นาที และรถหมายเลข S32 ด้วยรถ GR Collora H2 concept ขับโดย มาซาฮิโระ ซาซากิ, โมริโซะ, ฮิโรอากิ อิชิอุระ และยาซูฮิโระ โอกุระ จบอับดับที่ 3 ในรุ่นด้าน Division 2 โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ใช้รถToyota Corolla Altis GR Sport Nürburgring หมายเลข 220 ขับโดย กรัณฑ์ ศุภพงษ์, เฉิน เจี้ยน หงษ์ และนาโอกิ คาวามูระ คว้าอันดับที่ 3 ในรุ่น และอันดับที่ 12 Overall วิ่งรวม 639 รอบสนามDivision 3 หมายเลข 317 Toyota Corolla Altis GR Sport ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ,เพียว หงษ์ปาน, ณ ดล วัฒนธรรม, สุรศักดิ์ ดาเก็ง และเคนทาโร่ ชิบะ ทำผลงานเยี่ยมคว้าอันดับที่ 6 ในรุ่นDivision 5 Yaris One Make Race หมายเลข 519 Yaris Lady One Make Race ขับโดย กมลชนก บุญคร่ำ, ศิริภากรณ์ แยบยนต์, ปิยะวดี พฤติสาร, สาวิตรี กวางแก้ว, ทิพวรรณ ภู่ระยับ และธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ ทำผลงานเยี่ยมคว้าอันดับที่ 7 ในรุ่น วิ่งรวม 595 รอบสนามหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ เผยความรู้สึกหลังจบการแข่งขันว่า “เป็น 25 ชั่วโมงการแข่งขันที่ยากบีบหัวใจและมีเหตุการณ์เปลี่ยนตลอดเวลา พวกเราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ และจะนำประสบการณ์ไปพัฒนารถและทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันป้องกันแชมป์ปีที่ 4 ของรายการ 24 ชม.นูร์เบอร์กริงต่อไป ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาเชียร์พวกเรานะครับ ผมมั่นใจว่าทีมฯ จะสามารถสร้างผลงานที่ดีต่อไปได้ในอนาคต”นอกจากนั้นการแข่งครั้งนี้ยังมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อนำรถยนต์ต้นแบบพลังงานไฮโดรเจน และรถที่ใช้เชื้อเพลิงซึ่งมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ORC ROOKIE Racing ทีมแข่งรถโดย มร.อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมุ่งมั่นพัฒนายานยนต์ในการยกระดับและเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกีฬามอเตอร์สปอร์ต ผ่านการเริ่มต้นในการแข่งรถยนต์ทางเรียบแบบรายการ Endurance 25 ชั่วโมงครั้งนี้ เพราะเชื้อเพลิงไฮโดรเจน คือ เชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สู่การพัฒนายนตรกรรมในอนาคตที่ยั่งยืนแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามผลงานและอัพเดทตารางแข่งขันในปี 2023 ของ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand