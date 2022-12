“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” คว้าแชมป์ปิดฤดูกาล “Thailand Super Series 2022” สนาม 7-8 ที่ บุรีรัมย์

สุดยอด 4 นักขับคว้าแชมป์ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” สนามที่ 4 ที่เชียงใหม่

ปลุกพลังความเร็วก้าวข้ามขีดจำกัดความมันส์มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการแข่งวันเมคเรซยอดนิยม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 : Pushing the limits to race your ambition” สนาม 4 โดยมี นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการ