“นิพิฐพนธ์-สิตาวีร์-อรุณพงศ์-เคนทาโร่” ยืนโพเดียมแชมป์ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” สนาม 5 ส่งท้ายปี 2022

ส่งพลังความแรงพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าจนมาถึงสนามส่งท้ายปิดฤดูกาลของการแข่งขันวันเมคเรซยอดนิยม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 : Pushing the limits to race your ambition” สนามที่ 5 โดยมี มร.อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ร่วมเปิดงานระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมี มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งร่วมลงสนามชิงชัยใน 4 รุ่นการแข่งขันความสนุกสุดเร้าใจเริ่มทันทีตั้งแต่สัญญาณไฟออกตัวดับลงในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ อีโค่คาร์ยอดนิยมที่แฟนๆ ชื่นชอบในความขับสนุกเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงสนาม 26 คัน มี ปังปอนด์ อัครวุฒิ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข 10 ร่วมแข่งขัน เปิดฉากก็ใส่กันตั้งแต่โค้งแรกชนิดไม่อยากจะถอนคันเร่งแม้ว่านรรัศมิ์ อภิวาท จะมีคะแนนนำ เป็นแชมป์ประจำปีแน่นอนแล้ว แต่อันดับที่เหลือยังมีโอกาสพลิกได้ตลอด จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ หมายเลข 39 จากทีม PMC52, อันดับ 2 คือ เกียรติพรรณ ไผ่เจริญ หมายเลข 3 จากทีม 333 CJ โชว์จุ่ง ลูกหมาก, อันดับ 3 คือ อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จากทีม Toyota Racing Star Team, อันดับ 4 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท หมายเลข 25 จากทีม Nexkart ATP 888Carwash by DT Motorsport และอันดับ 5 คือ อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ หมายเลข 26 จากทีม B-QUIKมาเร่งความมันส์กันต่อในรุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ สนามนี้นักแข่งหญิงลงสนามพร้อมหัวใจนักสู้ มารี เบรินเนอร์ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข192 ร่วมลงสนาม ไล่บี้กันสุดสนุกจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 193 จากทีม Nexzter Singha Sittipol , อันดับ 2 คือ กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199 จากทีม Sittipol Group, อันดับ 3 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร หมายเลข 135 จากทีม Kaizo Nexzter Pertamina Racing Team by RUK Services, อันดับ 4 คือ สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138 จากทีม IDEMITSU Racing Team Thailand และอันดับ 5 คือ Iris Hufschmidt หมายเลข 114 จากทีม Hype Superclub Racingส่งต่อความมันส์ให้รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งพลังแรงสะใจ สนามนี้นัดชี้ชะตาแค่ขึ้นยืนโพเดียมก็ใกล้ตำแหน่งแชมป์ประจำปี จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Van Garage , อันดับ 2 คือ นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข 19 และ อันดับ 3 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช หมายเลข 28 จากทีม Kaizo Nexzter Pertamina Racing Team by RUK Servicesปิดท้ายความมันส์ของฤดูกาลนี้ด้วยการแข่งของรุ่นใหญ่ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่ตอนนี้นอกจากลุ้นตำแหน่งแชมป์ประจำปีแล้วยังมีผลต่อการเข้าโควต้าทีมใหญ่ 3 อันดับหัวตารางไล่บี้กันชนิดหายใจรดต้นคอไม่ออมมือให้กันจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ เคนทาโร่ ชิบะ หมายเลข 3, อันดับ 2 คือ ณ ดล วัฒนธรรม หมายเลข 23 จากทีม Sittipol, อันดับ 3 คือ อัฐพล แก้วอาษา หมายเลข 26 จากทีม B-QUIK, อันดับ 4 คือ พฤฒิพงษ์ ลีฬหนันท์ หมายเลข 68 จากทีม Drive 68 และอันดับ 5 คือ สุรศักดิ์ ดาเก็ง หมายเลข 19 จากทีมKaizo nexzter Pertamina By RUK Services และเมื่อจบการแข่งขัน “ณ ดล วัฒนธรรม” มีผลคะแนนรวมสูงสุดจึงคว้าแชมป์ประจำปีของรุ่นไปครองและรับสิทธิ์เข้าสังกัดเป็นนักแข่ง Toyota Gazoo Racing Team Thailand ประจำปี 2023 อีกด้วยนอกจากนั้นผู้จัดการแข่งขัน ยังมอบโอกาสพิเศษให้นักแข่งที่มีคะแนนเก็บสะสมสูงสุดลำดับที่ 1 และ 2 ของทั้ง 4 รุ่นการแข่งขัน ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันร่วมกับ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ลงสนามศึกรถยนต์ทางเรียบแบบมาราธอน 25 ชั่วโมง ในรายการ “IDEMITSU 1500 SUPER ENDURANCE 2022” ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของรายการที่ต้องการสนับสนุนและพัฒนานักแข่งให้ได้มีประสบการณ์ลงสนามแข่งขันร่วมกับมืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือส่งเสริมวงการมอเตอร์สปอร์ตต่อไป โดยทั้ง 8 คน ประกอบไปด้วย· ตัวแทนรุ่น Vios Lady One Make race กมลชนก บุญคร่ำ และ ศิริภากรณ์ แยบยนต์· ตัวแทนรุ่น Yaris One Make Race นรรัศมิ์ อภิวาท และ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์· ตัวแทนรุ่น Corolla Altis GR Sport One Make Race ณ ดล วัฒนธรรม และ สุรศักดิ์ ดาเก็ง· ตัวแทนรุ่น Hilux Revo One Make Race ปัณฑ์นลิน ทวยเดช และอรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์นอกจากชมการแข่งขันวันเมคเรซสุดเดือดแล้ว แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลาก หลาย อาทิ Hilux Revo Racing Mania เอาใจคนรัก REVO ทั้งสายโชว์ สายแต่ง หรือสายแข่ง มาร่วมชมการแข่งขันแดร็กสุดมันส์ ณ สนามบุรีรัมย์แดร็กสเตอร์แทร็ค พบ Hilux Revo-D ท้าสถิติ จ้าวสลาลอม และตื่นตาไปกับขบวนรถกระบะพันธุ์แกร่ง ไฮลักซ์ รีโว่ หล่อ แรง แต่งสวยจนต้องว้าว ! ร่วม Meet & Greet Toyota Racing Star Team มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์ อัครวุฒิร่วมชมภาพความสนุกประทับใจไฮไลท์พิเศษการแข่งขัน พร้อมติดตามอัพเดทความเคลื่อนไหวของฤดูกาลใหม่ของการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซยอดนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” ได้ทาง www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand