อาวดี้ นำรถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดงไมล์น้อย รุ่นยอดฮิต เปิดให้จอง ราคาสุดคุ้ม

นิสสัน ออโต้ แกลเลอรี่ บี มอร์ ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม เผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ชี้ต้องเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า

นิสสัน ออโต้ แกลเลอรี่ บี มอร์ ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2563 หรือ รางวัล Best of the Best Award 2020 โดยนิสสัน ประเทศไทย จากมาตรฐานการดำเนินงานและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการขาย การให้บริการ