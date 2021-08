เปอโยต์ อัดแคมเปญ ‘8.8’ ผ่อนดาวน์ 0%

บริษัท เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เปอโยต์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดกิจกรรม ‘Special Month of LEO’ สิงโตจัดให้ ตลอดเดือนสิงหาคม หลากหลายข้อเสนอพิเศษที่คุณเลือกได้ พร้อมกิจกรรมพิเศษเฉพาะในวันที่ 8 เดือน 8 ที่โชว์รูม เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล ทุกสาขาทวีวัฒน์ ปรุงพัฒนสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางต้องถูกจำกัด รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม จึงได้จัดข้อเสนอพิเศษ สำหรับลูกค้า เปอโยต์ ทุกท่านเปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล เสนอความคุ้มค่าตลอดเดือนสิงหาคม กับกิจกรรม ‘Special Month of LEO’ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เป็นเจ้าของยนตรกรรมสัญชาติฝรั่งเศส เปอโยต์ 3008 และ 5008 SUV 7 ที่นั่ง ภายใต้ข้อเสนอพิเศษมากมายคุ้มค่ากับปาฏิหารณ์แห่งเลข 8 (The Miracle No. 8) เมื่อลูกค้ามาจองรถในวันที่ 8 เดือน 8 หรือ 8.8 ก็รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มทันทีเปอโยต์ ไลอ้อน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการหลังการขายมาอย่างต่อเนื่อง การันตีด้วยตำแหน่งผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมจากสาขาสุขุมวิท แฟลกชิปโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจร ด้วยศักยภาพอันเพียบพร้อม ผสานบุคลากรมืออาชีพ ส่งผลให้ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดปัจจุบัน เปอโยต์ มีโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจร 3 สาขาในกรุงเทพฯ คือ สุขุมวิท, เยาวราช และเกษตร-นวมินทร์ รวมถึงมี เปอโยต์ สตูดิโอ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ล่าสุด เปอโยต์ สตูดิโอ สาขาวงเวียนพระราม 5-ราชพฤกษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรแห่งใหม่ พร้อมขยายเครือข่ายในส่วนของฝ่ายขายและบริการ สู่จังหวัดอุบลราชธานี ภูเก็ต และหาดใหญ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในไทยอย่างครอบคลุมสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายทดลองขับ โทร. 02-022-1900 หรือแอดไลน์ @peugeotthailand