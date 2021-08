“ไอคอนสยาม” คุมเข้มสุขอนามัยสูงสุด ขานรับผ่อนคลายฟูดดีลิเวอรีในศูนย์ฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไอคอนสยามขานรับนโยบายภาครัฐผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหารให้บริการอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการ Food Delivery Service ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า สามารถเปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการ Food Delivery Service ซี่งผู้ประกอบการร้านอาหารในไอคอนสยามมีความพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามภายใต้มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้ สำหรับร้านอาหารในไอคอนสยาม รวมทั้งร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และสุขสยาม พร้อมเปิดให้บริการผ่าน Food Delivery Service ทุกแอปพลิเคชัน ทั้ง Line Man, Grab Food, True Food และ Robinhood ในวันที่ 3 สิงหาคมเป็นต้นไป มีทั้งสิ้นกว่า 60 ร้าน โดยร้านอาหารที่เปิดบริการ ได้แก่ Café Chilli (คาเฟ่ ชิลลี่), Fire Tiger Bar & Restaurant (โรงเตี๊ยมเสือพ่นไฟ), Nice Two Meat U (ไนซ์ ทู มีท ยู), หรือจะเป็นขนมและเครื่องดื่ม เช่น %Arabica (%อะราบิก้า), After You (อาฟเตอร์ ยู), Kamu Tea (คามูที), Katsukura (คัตสึคุระ), Tsukiji Takewaka (ซึกิจิ ทาเควะกะ), Unaji Toku (อูนางิ โทคุ) นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลายร้านให้เลือกสรรเมนูโปรดทางไอคอนสยาม รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ยังคงเน้นย้ำมาตรการสุขอนามัยอย่างเข้มข้นสูงสุดตามแนวทางปฏิบัติที่ ศบค.กำหนด ซึ่งได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ได้แก่1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ทั้งนี้ ไอคอนสยาม ยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและพนักงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด2. มาตรการจัดจุดสำหรับรอรับอาหารของพนักงานส่งสินค้า โดยเน้นมาตรการรักษาความสะอาด ปลอดภัยในการรับส่งสินค้าดีลิเวอรี และบริษัทขนส่งต่างๆ อย่างเข้มงวด ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุดรอสินค้าอย่างปลอดภัย3. เน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ให้พนักงานส่งอาหารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง รักษาการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างเคร่งครัดสำหรับลูกค้าสามารถสั่งบริการดีลิเวอรีเมนูอร่อยจากร้านชื่อดังทั้งในไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และสุขสยาม ได้จากทุกบริการ Food Delivery ทุกแอปพลิเคชัน ทั้ง Line Man, Grab Food, True Food และ Robinhood พิเศษยิ่งขึ้น ไอคอนสยามมีแคมเปญส่วนลดพิเศษร่วมกับ Robinhood ภายใต้ชื่อ “Taste of Siam x Robinhood” ที่จะช่วยให้ลูกค้าได้อาหารที่ถูกใจพร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม ยังเป็นการรวมพลังสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร หล่อเลี้ยงสร้างอาชีพให้ผู้คนอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร รวมถึงเหล่าไรเดอร์นับหมื่น ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ด้วยกันทั้งนี้ ไอคอนสยามยังคงปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้นสูงสุด เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน