“สยาม ทาคาชิมายะ” เปิดช่องทางใหม่การช้อปปิ้ง

ผู้จัดการรายวัน 360- ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ยกห้างฯ มาไว้ในมือคุณกับ 4 บริการช้อปปิ้งใหม่ผ่านมือถือ ช้อปเพลิน-อิ่มฟินเหมือนบินไปญี่ปุ่น พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ขานรับและปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐเพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวในบางพื้นที่ ยกเว้นโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร Take Home และร้านขายยา ณ ชั้น G - UG ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกด้านทั้งความสะอาดของสถานที่และสินค้าที่จัดจำหน่าย พร้อมเปิด 4 บริการช้อปปิ้งใหม่ผ่านมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถช้อปสะดวกครบทุกแผนกและเต็มอิ่มอาหารเลิศรสที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นได้ทุกมื้อเพียงแค่สั่งจากที่บ้าน เสมือนยกห้างฯ มาไว้ในมือคุณ ช้อปรวดเร็วและอุ่นใจกับความปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้1. SIAM Takashimaya Chat & Shop แค่ทักแชทช้อปผ่านไลน์ ช้อปง่ายได้ทุกที่ผ่านไลน์ @SIAM Takashimaya เพียงแค่ แชท – ช้อป – จ่าย – ส่ง วิธีการง่ายๆ กับการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง LINE Application เพียงเพิ่มเพื่อน LINE@SiamTakashimaya และแชทสอบถามสินค้าที่ต้องการ ทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าเด็ก เครื่องครัว รวมถึงสินค้าโกรเซอรี่ใน TakaMarche Supermarket จะแคปรูปจากเว็บ หรือ Facebook SIAM Takashimaya มาสอบถาม ก็จะมีผู้ช่วยมาเดินเลือกซื้อให้ สะดวกกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านบัญชี พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านฟรี (ตามเงื่อนไข) พลาดไม่ได้กับแคมเปญ 100 Surprise Deals!! สินค้าแบรนด์ดังรวม 100 ไอเทมลดพิเศษ สูงสุด 70% เฉพาะช่องทาง SIAM Takashimaya Chat & Shop ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น2. ICONSIAM Ultimate Chat & Shop ให้คุณช้อปล้ำนำเทรนด์กับประสบการณ์การแชทแอนด์ช้อปที่ง่ายและสนุกกว่าเดิมพบกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดังทั้งจากไอคอนสยามและห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ เพียงแอด LINE @ICONSIAM ก็สามารถช้อปเพลินกับรายการสินค้าที่ให้คุณเลือก เหมือนบินตรงไปช้อปที่ญี่ปุ่นกับสินค้า Exclusive Japan Brand หรือ Japan Select และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มและดีลสุดพิเศษทุกวัน!3. Call & Pick Up ช้อปสะดวกปลอดภัย เพียงโทรแจ้งความประสงค์การใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-011-7500 ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการภายในสยาม ทาคาชิมายะกับผู้ช่วยส่วนตัวรับคำสั่งซื้อ โดยเลือกซื้อสินค้าได้ล่วงหน้าและเมื่อได้สินค้าครบตามคำสั่งซื้อ ผู้ช่วยส่วนตัวจะโทรกลับไปแจ้งยอดการชำระ พร้อมนำสินค้าทั้งหมดจัดส่ง ณ จุด Pick up Point ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั้น G หรือขับรถมารับสินค้า (Drive Thru) โดยไม่ต้องลงจากรถที่บริเวณประตูทางเข้าจุดจอด Super Car ชั้น G4. เต็มอิ่มทุกมื้อตรงถึงบ้านแบบเดลิเวอรี่จากแพลตฟอร์ม Robinhood และTrue Food กับความอร่อยแบบออริจินอลญี่ปุ่นจากร้านดังมากมาย อาทิ Azabu Sabo, Donq, Hakone Café, Kimukatsu, Kissyan, Kyoto Uji Saryo, Okonomiyaki Iseya, Sushi Katsu, Teppei x29, Teppei Deli, Yuzu House, Katsukura, Milkscream, Osaka Bake, Kamui, Salapao Koouan, Tsukiji Takewaka, Maneki Dining, Tim Ho Wan, Haagen Dazs และ Yakun Kaya Toast พร้อมโค้ดส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถมาช้อปปิ้งสินค้าที่สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ด้วยตนเองได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10.00 – 20.00 น. ในโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร Take Home และร้านขายยา บริเวณชั้น G - UG ที่เปิดให้บริการภายใต้การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตามมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสูงสุด