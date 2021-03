มอเตอร์โชว์ พร้อมจัด มั่นใจรับมือโควิด-19ได้ คาดผู้เข้าชม 1.3 ล้านคน เงินสะพัดกว่า 2 หมื่นล้านบาท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI ประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์(BIMS) ครั้งที่ 42 จัดเตรียมมาตรการอนามัยเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดยอดผู้ชมงาน 1.3-1.4 ล้านคน ยอดขาย 20,000 คัน เงินสะพัดกว่า 20,000 ล้านบาทดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทั่วโลกในช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ ทำให้ความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวพร้อมการเริ่มต้นฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้“เราเตรียมความพร้อมเต็มที่ ในการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ ใจเป็นสุข” หรือ “Shaping the Next Chapter” จากการที่วิกฤตการณ์โรคระบาดที่ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ ความเป็นอยู่ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด” ดร.ปราจินกล่าวสำหรับงานในปีนี้ มีบริษัทรถยนต์ชั้นนำ และบริษัทจักรยานยนต์ ตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 34 บริษัท บนพื้นที่จัดแสดง 170,960 ตารางเมตร ถือว่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นได้ โดยคาดว่ายอดจองโดยรวมของรถยนต์ในงานจะลดลงราว 10-15%ทั้งนี้ บริษัทรถยนต์ และจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ Ford, BMW, MINI, Suzuki, Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, Peugeot, Mazda, Hyundai, Mercedes-Benz, Great Wall Motors, Nissan, Toyota, Lexus, Honda, Audi, MG, Isuzu, Mitsubishi, Porsche , Bentley, Volvo, Kia, Subaru, Hyundai Truck& Bus, TAKANO, AP Honda, Suzuki Moto, Yamaha, Harley-Davidson, BAJAJ, KTM และ Husqvarnaดร.ปราจิน กล่าวว่า จะมีการเพิ่มโซน Smart EV City เพื่อนำเสนอความเป็นเมืองแห่งอนาคตตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของยุคปัจจุบันที่ต้องการสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลาย รวมทั้งเอื้อต่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบนวัตกรรมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า นวัตกรรมสินค้าอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงโซน GLAMPING ที่เป็นไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว สัมผัสชีวิตกับธรรมชาติ แต่ยังคงต้องการความสะดวกสบาย ที่ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับโซนแสดงรถยนต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการตั้งแคมป์ภายในรถยนต์ด้าน นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ และรองประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ เปิดเผยว่า ปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนประมาณ 1.3-1.4 ล้านคน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และตั้งเป้าว่าจะมียอดจองรถราว 20,000 คัน เม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาทสำหรับมาตรฐานการคัดกรองผู้เข้าชมเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดำเนินการตามมาตการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าชมงานจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาที่อยู่ในฮอลล์จัดแสดง และใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นมือทำความสะอาดทุกครั้งก่อนเข้าไปทดลองนั่งรถยนต์เหมือนการจัดงานในปีที่ผ่านมา“การจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในปีนี้จะมีการเพิ่มระยะห่างของแต่ละบูธ เพื่อขยายพื้นที่ทางเดินให้กว้างขึ้นจากเดิมเป็นการลดความแออัดขณะเข้าชมงาน โดยมีการกำหนดมาตรการให้เป็นไปตามการจัดงานแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตรงตามมาตรการทางสาธารณสุข และศบค. รวมถึงอยู่บนบรรทัดฐาน Amazing Thailand Safety & Health (SHA) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับผู้ร่วมออกงาน และผู้เข้าชมงานรู้สึกปลอดภัย”นายจาตุรนต์ กล่าวในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ทางผู้จัดงานฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงานด้วยการนำเสนอแอปพลิเคชั่น “Car Buddy by GPI” เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าชมงาน และจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าชมงานเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้นสำหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 จะจัดขึ้นที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-4 เมษายน 2564 โดยเปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00-22.00น. ราคาบัตรเข้าชมงาน 100 บาท พร้อมรับสิทธิ์ชิงรางวัลรถยนต์ฟอร์ด เอเวอร์เรส รถปิคอัพฟอร์ด เรนเจอร์ และรถจักรยานยนต์ รวมมูลค่ากว่า 2.7 ล้านบาท เพียงตอบคำถามจากการสแกนคิวอาร์โคดด้านหลังบัตร