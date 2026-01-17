บางกอกเคเบิ้ล x ศรีชลธร ยกระดับมาตรฐานงานติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดิน

บางกอกเคเบิ้ล ต่อยอดสถานะผู้นำการผลิตสายไฟฟ้าไทย จับมือ “ศรีชลธร” บริษัทชั้นนำงานวิศวกรรมไฟฟ้า เสริมความแข็งแกร่งงานติดตั้งสายไฟฟ้า สร้างโซลูชั่นระบบไฟฟ้าครบวงจร รองรับการเติบโตโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศ เดินหน้าส่งบุคลากร 2 บริษัทเข้าอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและเทคนิคติดตั้งสายไฟแรงดันสูง อัปสกิลพร้อมรับมือมาตรฐานระดับโลก
นายพงศภัค นครศรี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด หรือ Bangkok Cable (BCC) ผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาสายไฟฟ้าและสายเคเบิลชั้นนำของประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท ศรีชลธร จำกัด เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือด้านงานติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันปานกลาง (Medium Voltage หรือ MV) และแรงดันสูง (High Voltage หรือ HV) โดยศรีชลธรจะทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งและเชื่อมต่อสายไฟฟ้าใต้ดิน (Jointer) ให้กับ BCC ในโครงการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ Cable Accessories จาก Prysmian บริษัทผู้ผลิต Cable Accessories ชั้นนำระดับโลก ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการทำงานเฉพาะทาง
“งานสายไฟฟ้าใต้ดิน คือหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแห่งอนาคตของประเทศ เรามองว่า การจะขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานนี้ให้เติบโตได้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง ความร่วมมือกับศรีชลธร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบและเป็นบริษัทชั้นนำด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าของประเทศ จึงมีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่อต่อยอดบทบาทของ BCC จากผู้ผลิตสายไฟฟ้า ไปสู่ผู้สนับสนุนโซลูชันระบบไฟฟ้าครบวงจร เพื่อสร้างพันธมิตรที่ร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศ” นายพงศภัค กล่าว
นอกเหนือจากการให้ศรีชลธร เข้ามาทำหน้าที่ Jointer ในโครงการที่เกี่ยวข้องแล้ว BCC จะสนับสนุนด้านเทคนิค การประสานงานกับผู้ผลิตอุปกรณ์สายไฟฟ้า (Cable Accessories) รวมถึงจะร่วมกันส่งบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่ายเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยและเทคนิคการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางและสายไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อให้งานติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทระดับโลกอย่าง Prysmian ตลอดจนมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมรองรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอนาคตต่อไป
ด้าน นายตะวัน ตันวัชรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีชลธร จำกัด กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ของบริษัทกว่า 30 ปี บริษัทจะนำความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งและเชื่อมต่อสายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันปานกลางและแรงดันสูง ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำและมาตรฐานความปลอดภัยสูง เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของ BCC โดยมุ่งเน้นการทำงานภาคสนามที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
“ศรีชลธรให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงานติดตั้งมาโดยตลอด การทำงานร่วมกับ BCC ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจสายไฟฟ้าไทยในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบไฟฟ้าใต้ดินในภาพรวม” นายตะวัน กล่าว
ทั้งนี้ ภาพรวมประเทศไทยมีแนวโน้มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในเขตเมือง พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ตลอดจนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งต้องอาศัยทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ความร่วมมือกับ BCC ในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและโครงสร้างการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับบริษัท ศรีชลธร จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลภายในอาคาร (M&E System) และก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงกับหน่วยงานที่ผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศไทย มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และมีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ เทคโนโลยี ในการรองรับโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ มีผลงานที่สำคัญ อาทิ การก่อสร้างเปลี่ยนแปลงสายอากาศลงดินทั่วประเทศ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง การก่อสร้างสายส่งทั่วประเทศกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขณะที่ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด หรือ Bangkok Cable (BCC) เป็นผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาสายไฟฟ้าและสายเคเบิลชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2507 ให้บริการครอบคลุม 7 กลุ่มการใช้งาน ได้แก่ 1.ระบบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า (Transmission) 2.ระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (Distribution) 3.ระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักและอาคาร (Construction and Building) 4.ระบบขนส่งและคมนาคม (Transportation and Mobility) 5.ระบบไฟฟ้าในโรงงาน และภาคอุตสาหกรรม (Industrial) 6.พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และ 7.ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ (Automotive) เพื่อสร้างความปลอดภัยและขับเคลื่อนเมืองสู่อนาคต ปัจจุบัน มีลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากที่ใช้สายไฟฟ้าของบางกอกเคเบิ้ล อาทิ โครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok) สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออก และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากนี้ บริษัท มีส่วนสนับสนุนโครงการ ASEAN Power Grid โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง (Luang Prabang Hydropower Project) ในประเทศลาว