TSEออกหุ้นกู้ชุดใหม่ให้ดอกเบี้ย5.20% ขายสถาบัน-รายใหญ่ปลายเดือนนี้

" ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่" เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี 9 เดือน ให้ดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ พร้อมเปิดจองซื้อวันที่ 16 และ 19 - 20 ม.ค.2569 นี้
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TSE” หรือ “บริษัทฯ”) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายระหว่างวันที่ 16 และ 19 - 20 มกราคม พ.ศ. 2569 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ และเพื่อลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม "Negative" และ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Negative”
ทั้งนี้ TSE มีความชำนาญในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งการได้รับคัดเลือกในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2567 “โครงการ Solar Big Lot” ทั้ง 2 เฟส รวมทั้งสิ้น 229 เมกะวัตต์ เป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในทุกด้านตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงมีความพร้อมในการเข้าร่วมคัดเลือกในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคต
ในปี 2568 TSE ได้รับรางวัล “ดีเด่น” จากการประกวด Thailand Energy Awards 2025 ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และรางวัล “ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2025” จากผลงาน “โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ 1” ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากปี 2567 กับผลงาน “โรงไฟฟ้าชีวมวลบางสวรรค์ กรีน จ.สุราษฎร์ธานี” ซึ่งได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” จาก “ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2024” สาขา On-Grid – National Grid Category
สำหรับแผนการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น TSE261A บริษัทฯ มีแผนในการชำระคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน โดยบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านสภาพคล่องของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้ง ในเดือนตุลาคม ปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (“TSR”) ให้แก่ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทริสเรทติ้งมองว่า การขายเงินลงทุนใน TSR ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทางการเงินสำหรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต และเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมนี้ ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ Solar Big Lot ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายฐานกำไรและส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป
"สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ TSE คาดว่าจะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง TSE ไม่เคยมีประวัติการผิดนัด หรือเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย โดยได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนตามกำหนดมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นกู้ของ TSE จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ” ดร.แคทลีน กล่าวในที่สุด
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่
