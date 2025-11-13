“หลิง-ออม-กลัฟ“ ร่วมเปิดตัว LEGO® Certified Store แห่งที่ 7 ในประเทศไทย ณ วันแบงค็อก รูปแบบล่าสุดในประเทศไทย

LEGO Certified Store แห่งที่ 7 ในประเทศไทยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้รับ ความร่วมมือจากพันธมิตรในประเทศไทยอย่าง LEGO Group, บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด และ วันแบงค็อก ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จเป็นอย่างดีจาก LEGO 6 สาขาแรก LEGO Group จึงถือโอกาสอันดีในการเปิดร้านใหม่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 241 ตารางเมตร บนชั้น 2 โซน เดอะพาเลซ ของศูนย์การค้าวันแบงค็อก ซึ่งเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่อันแสนพิเศษสำหรับแฟน ๆ LEGO ทุกคน โดยมีสองสาว “หลิง-ออม” และ “กลัฟ คณาวุฒิ” รวมถึงครอบครัวคนดังแฟนพันธุ์แท้เลโก้มาร่วมงานแสดงความยินดีในครั้งนี้
LEGO Certified Store ใหม่แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์จาก LEGO Group
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านช่องทางการค้าปลีกและได้มีการเริ่มใช้แนวคิดใหม่นี้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา ทั่วโลก หลังจากมีการทำวิจัยอย่างละเอียดในกลุ่มลูกค้าเป็นเวลาถึง 2 ปี รูปแบบใหม่ล่าสุดนี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดย LEGO Group พบว่าผู้คนตื่นเต้นและเฝ้ารอที่จะมีโอกาสได้เล่นตัวต่อเลโก้มากขึ้น พวกเขาอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเลโก้ และแน่นอนว่าทุกคนอยากมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน LEGO Group เชื่อว่าร้านค้าที่ ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสัมผัสและเล่นเลโก้ได้จริง จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับทุกคน
เตรียมพบกับความน่าตื่นเต้นนอกจากคอนเซ็ปต์ใหม่แล้ว ยังพบกับลูกเล่นใหม่ๆมากมายที่ LEGO Certified Store สาขาวันแบงค็อก
• Newness Zone โซนสินค้าใหม่ ซึ่งจะจัดแสดงคอลเลกชั่นล่าสุดจากเลโก้ ที่มีโมเดลเลโก้มากมายวางจัดแสดงในพื้นที่เปิดโล่งรอบ ๆ ร้านเพื่อให้ผู้ซื้อได้ชื่นชมและตื่นเต้นไปกับ รายละเอียดและคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวต่อแต่ละชุดอย่างใกล้ชิด
• Interactive Curated Table ที่ออกแบบมาสำหรับแฟนๆที่จะพาทุกคนไปพบกับฉากและเรื่องราวเบื้องหลังของตัวต่อเลโก้แต่ละชุดในร้านที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
• Interactive Disruptor Unit ฟีเจอร์แว่นขยายเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดทุกซอกมุมของชุดโมเดลที่ต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
• โซน AR Interactive เปิดประสบการณ์เสมือนจริงกับ เลโก้ Digibox ที่จะมีกล้องประมวล และแสดงชุดโมเดลเลโก้ ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดที่ซับซ้อนสมจริง
• Build a Minifigure ลูกค้าสามารถสร้างและออกแบบคาแรกเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และยังได้พบกับความหลากหลายของชุดสินค้าเลโก้ โดยคัดสรรจากความชื่นชอบที่หลากหลาย โดยภายในร้านจะมีการสื่อสารให้ลูกค้าเลือกสรรสินค้าอย่างทั่วถึง
นอกเหนือจากคอนเซ็ปต์ล่าสุดแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือ 3D โมเดล ที่สร้างสรรค์จากเลโก้บริคที่สะท้อน
ผลงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Street Foods” ถ่ายทอดเสน่ห์และวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำบริคเลโก้มาต่อเป็นโมเดลสามมิติของ พ่อค้าและเข็นขายผลไม้ ไปจนถึงการตกแต่งผนังภายในร้านด้วยผลงานศิลปะจากเลโก้ ที่ถ่ายทอดภาพอาหารไทยชื่อดังอย่าง แกงเขียวหวาน ต้มยำกุ้ง และผัดไทย ได้อย่างมีสีสันและมีเอกลักษณ์ในแบบไทย ๆ โดยใช้เวลาการใช้เวลาการรังสรรค์ผลงานนี้ ถึงเกือบ 292 ชั่วโมง สร้างด้วยตัวต่อมากถึง 125,685 ชิ้น มีน้ำหนัก 158 กิโลกรัม
LEGO Certified Store เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เลโก้ทุกคอลเลกชั่น รวมถึงสินค้าชุดพิเศษ และลิมิเตดคอลเลกชั่นที่หาซื้อได้เฉพาะ LEGO Certified Store เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีจุดสำหรับเลือกซื้อของที่ระลึกอื่น ๆ แด่คนที่คุณรัก อาทิ พวงกุญแจ, Accessories ต่าง ๆ รวมถึงLEGO Brickheadz™ ไว้สะสมลงในคอลเลกชั่นของคุณอีกด้วย