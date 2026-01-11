เอไอเอ เปิดตัว AIA FA รูปแบบใหม่ “FA 4.0 : The Ultimate Success” ก้าวสู่ความสำเร็จและความมั่นคงที่เหนือกว่า

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและสุขภาพ เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยการเปิดตัว AIA FA รูปแบบใหม่ “FA 4.0 : The Ultimate Success” เดินหน้ากลยุทธ์สร้างตัวแทนใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐาน FA สู่บรรทัดฐานใหม่ของวงการประกันชีวิตไทย โดยโครงการ FA 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต การเงิน และสุขภาพ ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ ทักษะ (Skills), รายได้ (Income), และเส้นทางอาชีพ (Career Path) โดยผสานแนวคิดการเติบโตภายใต้สมการ “สร้าง x เสริม = สำเร็จยกกำลัง 2” เพื่อขยายฐานตัวแทนใหม่ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว Career Achievement Bonus (CAB) 5:10 ซึ่งเป็นกลไกสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับอาชีพ FA ด้วยการมอบโบนัส 5 ล้านบาทเมื่อทำงานครบ 5 ปี และ 10 ล้านบาทเมื่อครบ 10 ปี โดยเอไอเอ ประเทศไทย เป็นแห่งแรกที่ริเริ่มโครงการดังกล่าว และจ่ายโบนัสไปแล้วกว่า 860 ล้านบาท สะท้อนแนวคิด “เพิ่มความมั่งคั่ง บนความมั่นคงในอาชีพ FA” พร้อมออกแบบ Ecosystem เพื่อสนับสนุน FA แบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรม ที่นำ AI Role Play มาใช้เป็นเครื่องมือฝึกทักษะการขายและการให้คำปรึกษาเสมือนจริง
อลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา เอไอเอพัฒนาโครงการ AIA FA มาอย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับการขยาย FA Center ให้ครอบคลุมเมืองหลัก ๆ ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้นแล้ว 19 แห่ง พร้อมยังได้ต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น AI Role Play เพื่อฝึกทักษะการขายและการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ซึ่งจากการที่เอไอเอไม่ได้มอง FA เป็นเพียงโครงการระยะสั้น แต่เป็นกลยุทธ์เชิงโครงสร้าง ในการสร้างตัวแทนคุณภาพ บทบาทของ FA จึงได้ถูกยกระดับจากการเป็นเพียงตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต การเงิน และสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการส่งมอบความคุ้มครองและช่วยลูกค้าในการวางแผนชีวิต สุขภาพ และการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คนไทยได้มีความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยให้ทัดเทียมระดับโลก"
“ซึ่งจากสถิติจำนวน FA ของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมคุณภาพงานที่เพิ่มขึ้น กว่า 58% ของตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ MDRT เป็นตัวแทน FA และกว่า 80% ของตัวแทนที่เติบโตสู่ตำแหน่งผู้บริหารหน่วยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มาจากโครงการ FA ที่สำคัญรายได้เฉลี่ยของ FA สูงกว่าตัวแทนทั่วไป และอัตราการอยู่ในอาชีพ (Retention) ยังอยู่ในระดับสูง"
“อีกหนึ่งโครงการที่ถือเป็นกลไกส่งเสริมการเติบโตระยะยาวของอาชีพ FA นั่นคือ Career Achievement Bonus (CAB) หรือเรายกให้เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จแก่ FA ซึ่งที่ผ่านมาเอไอเอได้จ่าย โบนัส CAB 5 ปี 5 ล้านบาท ให้แก่ FA แล้วกว่า 172 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 860 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเข้าสู่ปีที่ 4 ในปีนี้ โดยปีนี้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ FA 4.0 เรามีแรงจูงใจให้มากขึ้น ด้วย CAB 5:10 ทำงาน 5 ปี รับ 5 ล้านบาท และทำงาน 10 ปี รับ 10 ล้านบาท สะท้อนแนวคิดเพิ่มความมั่งคั่ง บนความมั่นคงในสายอาชีพ”
อลิสา กล่าวทิ้งท้ายว่า “เอไอเอเชื่อว่าการลงทุนใน FA คือการลงทุนระยะยาว ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ตัวแทน และลูกค้า เรามุ่งเน้นที่การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารหน่วย โดยผู้ที่เข้าหลักสูตร FA จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บริหารหน่วยที่มีประสบการณ์จริง และโค้ชผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เติบโตสู่ระดับผู้บริหารโดยเฉพาะ ที่สำคัญเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น เน้นการออกภาคสนามและลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนจบได้ภายใน 6 เดือน หรือเร่งจบได้ตามความต้องการ พร้อมกันนี้เรายังมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของ Ecosystem ทั้งระบบควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เอไอเอ ยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม มีตัวแทนเป็นช่องทางขายหลัก และมีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศ โดย FA 4.0 นี้จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต การเงิน และสุขภาพให้กับประเทศ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives”