เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ชนะเลิศใน โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools ปีที่ 3 ณ จังหวัดตาก

เอไอเอ ประเทศไทย เดินทางเยือนจังหวัดตาก จัดงานมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในโครงการ ‘สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools’ ปีที่ 3 ซึ่งได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดยชนะเลิศในประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลมูลค่า 350,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากเวทีระดับภูมิภาคได้อีกด้วย จากผลงานสร้างสรรค์ในการนำใบไม้ร่วงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ช่วยลดปัญหามลพิษ และส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบของโรงเรียนในประเทศไทยที่สามารถแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะในระดับโลกได้อย่างโดดเด่น รวมรางวัลที่โรงเรียนได้รับมูลค่ากว่า 486,000 บาท
ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้จัดสรรเงินจำนวนนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้จำนวน 20 ชุด ให้กับทางโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน รวม 20,000 บาท เพื่อเชิดชูและยกย่องทางโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการดูแลและส่งเสริมนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ โภชนาการ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน ตามแนวทางหลักของโครงการ ‘สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools’
ในงานได้รับเกียรติจาก นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก ร่วมเป็นประธานในงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวชลิดา นครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด นายมนต์ชัย บุณยรัตพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนภูมิภาค 3 และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
นางสาวชลิดา นครชัยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า "รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก ที่ได้รับรางวัลจากโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี หรือ AIA Healthiest Schools ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยชนะเลิศทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศด้านการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากการทำโครงงาน “3 Fingers to Save the World” แสดงให้เห็นถึงพลังการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง"
ความตั้งใจ ความพยายามของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง และชุมชนที่ร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคน เราขอชื่นชมในความทุ่มเทของผู้ที่มีส่วนในการทำโปรเจ็คต์ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างโดดเด่นจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเอไอเอในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเรา “Healthier, Longer, Better Lives”
ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี - AIA Healthiest Schools’ ปีที่ 4 ได้แล้วที่เว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2569 เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่าถึง 3.5 ล้านบาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ