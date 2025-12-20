ชวนแฟนบอลชาวไทยประมูลเสื้อนักเตะ "สเปอร์ส" แมชพิเศษปะทะ "ลิเวอร์พูล" ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเด็ก

ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ปะทะลิเวอร์พูล ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคมนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยประมูลเสื้อนักเตะ รายได้สมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อสร้างห้องปลอดเชื้อแก่ผู้ป่วยมะเร็งเด็ก
เอไอเอ ในฐานะพันธมิตรหลักระดับโลกของสโมสรท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ขอเชิญแฟนบอลชาวไทยร่วมชมการแข่งขันนัดพิเศษระหว่าง “สเปอร์สและลิเวอร์พูล” โดยนักเตะสเปอร์สจะสวมเสื้อที่มีโลโก้ “Sharing A Life For Children Cancer” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็ก ทั้งนี้เสื้อที่นักเตะใส่จริงจากการแข่งขันแมทช์นี้จะถูกนำมาประมูลบนแพลตฟอร์ม MatchWornShirt รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อสร้างห้องปลอดเชื้อสำหรับเด็กที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็ง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
ปัจจุบัน หอผู้ป่วยเด็กซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 17 ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี รวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน เช่น มะเร็ง มีการรับผู้ป่วยปีละ 1,500-2,000 ราย และกว่าร้อยละ 50 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเด็กที่ต้องเข้ารับเคมีบำบัดเข้าใหม่ถึง 10-20 ราย
โดยเด็กที่เข้ารับเคมีบำบัดจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมาก ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรง ซึ่งปัจจุบันหอผู้ป่วยยังไม่มีห้องปลอดเชื้อแบบแรงดันบวกสำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด และห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ ดังนั้นรายได้จากการประมูลเสื้อนักเตะทีมสเปอรส์ในครั้งนี้จึงสามารถนำไปสมทบทุนสร้างห้องปลอดเชื้อที่สามารถควบคุมการติดเชื้อและเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยได้
นางสาวชลิดา นครชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอเชื่อมั่นในการสร้างความแตกต่าง และต้องการสนับสนุนด้านความเป็นอยู่ให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โครงการดี ๆ นี้เป็นการผนวกความชื่นชอบในการกีฬาฟุตบอลเข้ากับความตั้งใจของเอไอเอ เพื่อมอบการดูแลที่ปลอดภัยที่สุดให้กับเด็ก ๆ ที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็ง เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม และสอดคล้องกับพันธกิจด้านการดูแลสุขภาพของเรา”
นายไรอัน นอริส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับเอไอเออย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล เพื่อสร้างการรับรู้และระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่มีคุณค่าทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราเชื่อว่ารายได้จากการประมูลเสื้อแข่งจริงในแมทช์นี้กับลิเวอร์พูลจะช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้เป็นอย่างดี”
นพ. พรเทพ แซ่เฮง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า “รายได้จากการประมูลเสื้อนักเตะในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นเด็กของเรา การสร้างห้องปลอดเชื้อเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องเด็กที่เข้ารับเคมีบำบัดจากการติดเชื้อรุนแรง ผมขอขอบคุณเอไอเอ ประเทศไทย และท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ สำหรับความมุ่งมั่นในการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งในเด็กในประเทศไทย”
คอบอลชาวไทยห้ามพลาดชมการแข่งขันเพื่อการกุศลในวันที่ 21 ธันวาคม 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 00:30 น. เป็นต้นไป และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อสังคมได้ โดยสามารถประมูลเสื้อหลังจบการแข่งขันผ่านทาง MatchWornShirt