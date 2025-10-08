ดีป้า แถลงผลสำเร็จโครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future

ดีป้า เผยผลสำเร็จโครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานศึกษา ครูและนักเรียนจากทั่วประเทศ รวมกว่า 12,000 คนสมัครเข้าร่วมยกระดับทักษะดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่เวิร์คช็อปเข้มข้น กว่า 3,200 คน พร้อมเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนนำทักษะความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และต่อยอดสู่เวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดผลงานนวัตกรรมผ่านโครงการมากกว่า 400 ผลงาน
นางสาวกษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะ Coding แก่นักเรียนและครูผู้สอนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้โครงการ Coding Thailand พร้อมส่งเสริมการสร้างสรรค์ระบบนิเวศในทุกมิติ ทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ การเสริมศักยภาพครู การสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการส่งเสริมโอกาสในการแสดงศักยภาพผ่านเวทีการแข่งขัน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
สำหรับ โครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา รวมถึงขอบเขตการเรียนรู้ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding, STEM, AI และ IoT รวมถึงความรู้ด้าน AIoT, Robotics และ Edge AI ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เยาวชนไทยก้าวทันโลกในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ดีป้า ยังมุ่งผลักดันให้สถานศึกษาก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน Coding และ AI ผ่านมาตรการ d-infra
“Coding Thailand 2025: AI-Driven Future ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ครูและนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 3,112 ทีม หรือ 12,448 คน โดยทุกคนได้เรียนรู้ทักษะ Coding และ AI ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่โครงการได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น 7 หลักสูตร รวม 24 บทเรียน ก่อนจะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 804 ทีมเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับกิจกรรม Coding & AI Acceleration ใน 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อนให้ครู นักเรียนนำทักษะความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม (Innovation Concept) ในธีม Smart Economy & Smart Society รวมถึงแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืนของครูประจำทีม เพื่อคัดเลือก 400 ทีมเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับภูมิภาค Regional Coding & AI Competition ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกทีมได้แสดงผลงานนวัตกรรรมต่อคณะกรรมการ และคัดเหลือ 200 ทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศใน National Coding & AI Competition (ทีมระดับประถมศึกษา 50 ทีม | มัธยมศึกษา 100 ทีม | อาชีวศึกษา 50 ทีม) ซึ่งจะมี 91 สุดยอดผลงานนวัตกรรมที่จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา และทุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท และจะมีเพียง 1 ทีมที่ได้รับรางวัล Best of the Best พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ Taiwan Science Festival and MARC Open Championship 2025” รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
ทั้งนี้ โครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมทุนสนับสนุนให้กับทีมที่คว้ารางวัล Best of the Best และ รางวัลระดับ Gold รวมถึงรางวัลพิเศษ นอกจากนี้ยังมี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคูปองการเรียนรู้และหลักสูตรพิเศษจาก TRUE DIGITAL ACADEMY เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ สถานที่จัดงาน พร้อมสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในโครงการ รวมถึง Arduino และ Makeblock สนับสนุนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล พร้อมด้วยเครือข่ายภาคเอกชนและภาคการศึกษาอีกมากมายที่ร่วมสนับสนุนโครงการด้วยเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งส่งเสริมความรู้ด้าน Coding และ AI ให้เยาวชน และสร้างกำลังคนดิจิทัล เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดีป้า มุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จของโครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future เพื่อนำไปสู่กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในปี 2569 ทั้งความเข้มข้นของเนื้อหาการเรียนรู้ การคัดเลือก การแข่งขัน รวมถึงรางวัลสำหรับสุดยอดผลงาน และการส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อ 91 ทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน National Coding & AI Competition ภายใต้โครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการและกิจกรรมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก depa Thailand และ Coding Thailand by depa