ผู้นำที่ไร้ตำแหน่ง / ครูฮ้วง

วันนี้สังคมของเราวัดภาวะการเป็นผู้นำจากอะไรบ้างคะ ?บ้างก็ว่า ผู้นำที่ดีต้องกล้าเสี่ยงบางคนก็เชื่อว่า ผู้นำที่ดีต้องฉลาด หรือมีบุคลิกภาพที่ดี ภูมิฐาน น่าเชื่อถือ เรียนสูง จบนอกได้ยิ่งดีหากมองให้ลึกลงไปสักหน่อย เราได้เห็นผู้นำที่ดีมากมาย ในกลุ่มเพื่อนระดับเดียวกัน ในครอบครัว ในองค์กร หรือในหลาย ๆ ครั้งตัวเราเองก็มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำโดยไม่รู้ตัวซึ่งผู้นำเหล่านั้นอาจเป็นผู้นำทางจิตใจของมวลหมู่ มีผู้ศรัทธาโดยไม่มีตำเหน่งใด ๆ แม้แต่น้อย และไม่ต้องเก่งกาจอะไรมากมายผู้นำที่ดีถูกกำหนดด้วยความศรัทธาของผู้ตาม แม้จะมีตำแหน่งใหญ่โต แต่หากลูกน้องไม่ยอมรับก็ป่วยการกับตำแหน่งที่มีการที่เราศรัทธาในตัวคน ๆ หนึ่ง ยอมทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงงาน และเชื่อมั่นในคน ๆ หนี่ง เพราะเราเชื่อภาวะผู้นำของคน ๆ นั้น เด็กคนหนึ่งเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อผู้ใหญ่ อาจเป็นเพราะเพื่อนคนนั้นมีภาวะผู้นำบางอย่างที่มีพลังครอบงำจิตใจเด็กคนนั้นได้แล้วผู้นำที่ทรงพลังมักจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันคือพลังเสียสละ และความกล้าของผู้นำ สามารถพลิกวิกฤต สร้างกำลังใจให้ผู้ตามไม่น้อยในหน่วยนาวิกโยธินของอเมริกา มีระเบียบปฎิบัติว่า เมื่อถึงเวลาอาหาร หัวหน้าคือคนที่ได้รับประทานอาหารเป็นคนสุดท้าย โดยจะต้องรอให้ลูกน้องทุกคนกินให้อิ่มก่อนหลักการของการเป็นผู้นำของหน่วยนาวิกโยธินนี้คือ การเป็นผู้นำที่เสียสละเพื่อลูกน้อง (Servant leadership) และความเสียสละนั่นเองคือสิ่งที่ สร้างศรัทธาและความรักในเหล่าบรรดาลูกน้องในหน่วย และทำให้ลูกน้องฝึกรบด้วยแรงกายแรงใจกัปตัน วิลเลียม ดี สเวนซัน (Captain William Swenson) นายทหารผู้กล้า ได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดจากประธานาธิบดี Barack Obama (Medal of Honor) จากการเสี่ยงชีวิตฝ่าวงล้อมศัตรู 60 คน ในเหตุการณ์ก่อการร้ายในอัฟกานิสถานจากการเป็นผู้นำขอกำลังหน่วยแพทย์ทางอากาศ และการวิ่งไปพยุงเพื่อนทหารที่ถูกยิง 4 ท่าน ถือเป็นการแสดงของภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในหน่วยรบอะไรที่ทำให้กับคนๆหนึ่งในการยอมเสี่ยงชีวิตยอมฝ่าวงล้อมเข้าช่วยเพื่อน ถ้าไม่ใช่ความรักที่มีต่อองค์กรในโลกสมัยนี้ที่เต็มไปด้วยอันตราย พิษเศรษฐกิจ โรคระบาด ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่ว่าจะในสังคมระดับใดก็ตาม ทุกคนต้องการที่พึ่งทางใจ หรือหัวหน้าที่ไว้ใจได้ในองค์กรต่าง ๆ เรามักมีการมอบรางวัล เป็นโบนัสบ้าง เหรียญรางวัลบ้างให้กับบุคคลที่สร้างผลงานให้บริษัทในรูปแบบการยอดขายที่เพิ่ม ผลกำไรที่สร้างก็ไม่ผิดอะไร เพราะตัวเงินนั้น ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในองค์กร รวมถึงตัวผู้ที่ได้รับเหรียญนั้นด้วย นั่นคือการเสียสละที่ผู้เสียสละได้ผลประโยชน์กลับมาแต่แม่ชีเทเรซา หรือมหาตมคานธี หรือ มาร์ตินลูเธอร์คิงส์ เป็นผู้นำที่มีคนทั้งโลกให้ความรัก ศรัทธา และยอมรับ อย่างเป็นอมตะ โดยที่บุคคลเหล่านี้เสียสละโดยไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีโบนัส หรือการยอมรับ เช่น กำลังใจจากมวลหมู่ในขณะปฎิบัติภารกิจBob Chapman ผู้บริหารบริษัท Barry-Wehmiller ปฎิเสธการ lay off พนักงานในสภาวะวิกฤตโควิด แต่เน้นนโยบาย Furlough Program โดยให้พนักงานระดับสูงเพิ่มเวลาลาพักร้อน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน (4 weeks of unpaid vacation) และคำนึงถึงความคิดที่ว่า "พวกเรายอมลำบากมากขึ้นคนละนิด ดีกว่าปล่อยให้เพื่อนบางคนในบริษัทเราต้องลำบากมาก" ซึ่งบริษัทผลประกอบการฟื้นพูอย่างรวดเร็วหลังภาวะวิกฤตหากผู้นำในทุกระดับยอมเสียสละความสบายบางอย่างของตัวเอง เพื่อประโยชน์ของลูกน้องที่ไม่ปล่อยใครต้องรับภาระอย่างโดดเดี่ยว มันคงเป็นสภาวะสังคมที่น่าอยู่ขึ้นไม่น้อยและครอบครัวที่ลูกถูกเลี้ยงจากพ่อแม่ที่มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี เสียสละ ไว้ใจได้ ย่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่คนทุกคนใฝ่ฝันไม่ใช่หรือ