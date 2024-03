กรมพัฒน์ฯ ดึงอินฟลูเอนเซอร์-คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ติววิธีขายออนไลน์ให้ปัง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้จัดหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่นที่ 4 (Online Marketing Genius : OMG#4) โดยในปีนี้ ได้มีการเพิ่มหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อาทิ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เทคนิคการไลฟ์ให้ดังจนเป็นไวรัล และต่อยอดการทำ Content Marketing ให้ปังกว่าเดิม โดยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศและกูรูชื่อดังกว่า 20 ราย ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และสอนเทคนิคเพื่อความสำเร็จ ในการพัฒนาทักษะด้านการไลฟ์จำหน่ายสินค้า และการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจสำหรับการอบรมรุ่นที่ 4 นี้ กำหนดจัดจำนวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.2567 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดย ครั้งที่ 1 ภาคใต้ วันที่ 13 มี.ค.2567 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดไปแล้ว ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 20 มี.ค.2567 จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 27 มี.ค.2567 จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 4 ภาคกลาง และภาคตะวันออก วันที่ 3 เม.ย.2567 กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมงต่อจังหวัด ตั้งเป้าให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฐานรากที่มีร้านค้าออนไลน์กว่า 2,000 รายทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้ปัง ดังด้วย Content และด้านการสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายด้วยคลิปสั้น โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังมาร่วมให้ความรู้จังหวัดละ 3 ราย อาทิ คุณฐิติรัตน์ ถาวรวนกิจ (แน๊ตฐิฐา มาทดลอง) คุณโสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โซอี้) คุณศรัณย์ แบ่งกุศลจิต (แอ๊ม การตลาดการเตลิด) คุณบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ (พี่เปี๊ยกจัดให้) คุณศิลา พีรวัฑฒึก (พ่อมดติ๊กต๊อก) คุณพิศิษฐ์ วิจิตรเบญจรงค์ (ลุงพิท ครัวจิ๋ว) คุณรัตนาภรณ์ ตันเจริญ (เอิร์นไดเม่) เป็นต้น พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ Workshop อย่างเข้มข้นนอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม จะได้รับโอกาสการต่อยอดเทคนิคเชิงลึกของแต่ละแพลตฟอร์มผ่านหลักสูตรเจาะลึกเทคนิคการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Platform Bonus Track) กับหน่วยงานพันธมิตรด้าน e-Commerce กว่า 7 แพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Shopee , Line , Lnwshop , NOCNOC , AIYA , Shipnity และ SCBหลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการให้เหลือ 200 ราย เพื่อจัดแสดงสินค้าชุมชนที่มีความโดดเด่น คุณภาพเยี่ยมกว่า 200 รายการ บน DBD Online Mega Sale และ e-Marketplace ชื่อดัง ก่อนจะทำการคัดเลือกให้เหลือ 50 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (One on One Coaching) ไขทุกข้อสงสัยเรื่องการขายสินค้าบนโลกออนไลน์แบบตัวต่อตัวในรูปแบบออนไลน์ กับ 5 ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ คือ คุณอ้น ปฤณ จำเริญพานิช คุณโมชิ สุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ หมอกิม ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ คุณง้วง ชวลิต เดะชะนรานนท์ และคุณม้ง ณัฐพงษ์ หลายพูนสวัสดิ์ และคัดเลือกครั้งสุดท้ายให้เหลือ 10 ราย เข้าร่วมประกวด Pitching เพื่อเฟ้นหาสุดยอด Thailand e-Commerce Genius แห่งปี 2024 เพียงหนึ่งเดียว ที่จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และสิทธิพิเศษมากมาย