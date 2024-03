มหาวิทยาลัยไทย 25 แห่ง ร่วมออกบูทที่ย่างกุ้ง ชวนนักเรียนพม่ามาเรียนต่อ

วานนี้ (26 มี.ค.) สถานทูตไทยประจำพม่า ได้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 25 แห่ง กับอีก 1 หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่ได้ตอบยืนยันแล้วว่า จะส่งตัวแทนไปร่วมออกบูทภายในงาน 7th Thai Education Fair Myanmar (2024) งานโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูล เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาชาวพม่าให้เดินทางมาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยงานดังกล่าว สมาคมนักศึกษาเก่าชาวพม่าที่จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand : AMAUT) และสถานทูตไทยประจำพม่า จะร่วมกันจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ที่โรงแรม Sedona ในกรุงย่างกุ้งวัตถุประสงค์ของงานเป็นการให้ข้อมูล บอกเล่าประสบการณ์จากเหล่ารุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เคยมาเรียนในไทยให้น้องๆ ที่สนใจ รวมถึงแนะนำคณะวิชา มหาวิทยาลัย บอกรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการโอนย้ายหน่วยกิจจากโรงเรียนมัธยมในพม่า มาใช้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของไทย รวมถึงโอกาสในการขอทุนการศึกษาทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาในระดับประถมและมัธยมของพม่ากับไทยมีความแตกต่างกัน นักเรียนที่จบมัธยมปลายจากพม่าที่สนใจจะมาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการให้รายละเอียดภายในงานแฟร์ครั้งนี้งาน Thai Education Fair Myanmar มีการจัดเป็นประจำทุกปี โดยครั้งแรกถูกจัดขึ้นเมื่อปี 2561 มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 23 แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ไปร่วมออกบูทสำหรับรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของไทย 25 แห่งที่จะไปร่วมออกบูทในงาน Thai Education Fair Myanmar ครั้งที่ 7 ประกอบด้วย1.Asian Institute of Hospitality Management(AIHM) หรือสถาบันจัดการธุรกิจและการโรงแรมแห่งเอเชีย ในเครือ Minor Group2.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ4.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่7.มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์9.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10.มหาวิทยาลัยขอนแก่น11.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น12.โรงเรียนธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง13.มหาวิทยาลัยเกริก14.มหาวิทยาลัยแม่โจ้15.วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหานคร16.มหาวิทยาลัยมหิดล17.คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์18.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ19.Office of International Affairs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์20.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์21.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์22.มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ23.มหาวิทยาลัยสยาม24.คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง25.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร26.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์27.มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา28.วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น29.กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ30.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์31.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์32.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.