ตำรวจทางหลวงรวบขบวนการขนแรงงานเถื่อน เปลี่ยนเส้นหนีแต่ไม่รอด จับได้ทั้งรถนำ–รถขน อัดแรงงาน 12 คนคาถนน ทล.340

พระนครศรีอยุธยา – ปิดถนนตามล่าแก๊งขนแรงงานเถื่อน ตำรวจทางหลวงอยุธยาเฝ้าระวังขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว หลังเปลี่ยนเส้นทางหลีกเลี่ยงด่านจากถนนสายหลัก มุ่งใช้ทางหลวง 340 ก่อนปิดถนนสกัดจับกลางดึก รวบได้ทั้งรถนำและรถขนแรงงาน พร้อมแรงงานต่างด้าว 12 คน คาถนนพื้นที่อำเภอบางซ้าย
กลางดึกวานนี้( 22 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา ได้สืบสวนและเฝ้าระวังขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ก่อนพบรถยนต์กระบะขับขี่ติดตามกันมา 2 คัน มีพฤติกรรมต้องสงสัย ทั้งการเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ใช้ความเร็วสูง และติดฟิล์มมืดทึบ
เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณไฟและเสียง พร้อมใช้ไมโครโฟนเรียกให้รถยนต์กระบะ โตโยต้า รีโว่ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ยก 9429 เชียงใหม่ หยุดตรวจสอบ จนกระทั่งสามารถสกัดจับได้บริเวณกิโลเมตรที่ 37–38 ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการตรวจสอบพบ นายซันชาย (SAN SAI) อายุ 37 ปี สัญชาติเมียนมา มีหนังสือเดินทางถูกต้อง เป็นผู้ขับขี่ ภายในรถพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 12 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 7 คน โดยทั้งหมดไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อเจ้าพนักงานได้
ต่อมานายซันชายให้การว่า มีรถยนต์กระบะ โตโยต้า รีโว่ สีดำ หมายเลขทะเบียน บร 9444 ลำพูน ทำหน้าที่เป็นรถนำทาง ตั้งแต่พื้นที่จังหวัดลำปาง จนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่จึงติดตามและเรียกรถคันดังกล่าวให้หยุดตรวจสอบ พบ นายวัน ลุงนะ อายุ 35 ปี ชาวอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ขับขี่ เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ แต่ตรวจพบพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์ตลอดเส้นทาง
จากการสอบสวน นายซันชาย ให้การรับสารภาพว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ที่ไม่ทราบชื่อ ให้ไปรับแรงงานต่างด้าวจำนวน 12 คน จากจังหวัดลำปาง เพื่อไปส่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ค่าจ้าง 13,000 บาทต่อครั้ง และมีรถนำทางคอยสำรวจเส้นทางให้
ขณะที่นายวัน ผู้ขับรถนำทาง ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากบุคคลชื่อ “นายหลิ่ง” (ไม่ทราบชื่อ–นามสกุลจริง) ให้ทำหน้าที่ขับรถนำทางและตรวจสอบด่านตรวจ โดยได้ค่าจ้าง 6,000 บาท แต่ถูกจับกุมเสียก่อน
ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง 12 คน ให้การผ่านล่ามว่า ได้ลักลอบนั่งเรือจากฝั่งประเทศเมียนมา ผ่านพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทย โดยเสียค่าใช้จ่ายให้นายหน้าประมาณคนละ 20,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถทั้ง 2 คัน ในความผิดฐาน “ร่วมกันรู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และช่วยเหลือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม” ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง 12 คน ถูกแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางซ้าย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่สั่งการให้กวดขันจับกุมขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งแม้ขบวนการจะเปลี่ยนเส้นทางหลีกเลี่ยงจากถนนสายหลักมาใช้ทางหลวง 340 แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่