ตร.ทางหลวงรวบแก๊งขนเมียนมา 34 ราย ยึดรถยนต์เก๋ง-กระบะ 4 คัน สุดแสบมีรถนำสำรวจด่านตรวจ

ตำรวจทางหลวงกองกำกับการ 1 เปิดปฎิบัติการไล่ล่าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเถื่อน 34 ราย พร้อมด้วยรถยนต์เก๋ง 1 คัน และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA 3 คัน พร้อมด้วยโทรศัพท์อีกจำนวน 4 เครื่อง
เมื่อเวลา 03.10 น. วันที่ 17 กันยายน 2568 หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองบัวนำโดย พ.ต.ท.เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์ สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.ร.ต.ท.กล้วย ชัยพระบาง, ร.ต.ต.อนุวัฒน์ วงษาเวียง รอง สว.(ป.)ส.ทล.4 กก.1 บก.บก.ทล. พร้อมกำลัง ได้ทำการจับกุม 1.นายจายสุริยะ (SAI SU LEYA) อายุ 34 ปี ที่อยู่ 41/10 ถนนเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ,2.นายจายก๋องคำ (SAI KONG KHAM) อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา ที่อยู่ 324 หมู่ที่ 13 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 3.นายซานหม่อง (SAI SUN MAUNG) อายุ 36 ปี สัญชาติเมียนมา ที่อยู่ 11/1 หมู่ที่ 9 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ4.นายโจลุงวุน อายุ 43 ปี ที่อยู่ 109/พ หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่โป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ4.นายโจลุงวุน อายุ 43 ปี ที่อยู่ 109/พ หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม”
ส่วนแรงงานต่างด้าวแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมด้วยของกลางมี 1.รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA YARIS ATIV สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข จจ-7525 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน 2.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA REVO สีขาว ทะเบียน จพ-8575 เชียงใหม่ 3.รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA REVO สีขาว ทะเบียน ยน-8131 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน พร้อมด้วยโทรศัพท์ จำนวน 4 เครื่อง
สืบเนื่องจาก กก.1 บก.ทล.ได้มีการกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้นำพาในเส้นทางพื้นที่อยู่บ่อยครั้งจึงทำการสืบสวนถึงเส้นทางที่มีการลักลอบขนคนต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน โดยให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.๑ บก.ทล.(นครสวรรค์) ,ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(อยุธยา) บูรณาการร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๑ บก.สส.สตม.สืบสวนในพื้นที่และจากการสืบทราบว่าจะมีการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเฝ้าระวัง จนกระทั่งพบรถยนต์สงสัยวิ่งติดตามกันมาเป็น ขบวน 3 คันจากมีการขับขี่ที่เปลี่ยนช่องทางกะทันหันและใช้ความเร็วสูง โดยลักษณะรถมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดลักษณะคล้ายบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ปกติ มีเหตุอันควรต้องสงสัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงและใช้สัญญาณเสียงรวมถึงการพูดออกคำสั่งผ่านไมโครโฟนเรียกรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA YARIS ATIV สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข จจ-7525 เชียงใหม่ คันดังกล่าวให้หยุด จนกระทั่งมาถึง บริเวณ กม.102-108 ทล.11 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอทำการตรวจสอบพร้อมกับได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ ในเบื้องต้นสอบถามชื่อ นายจายสุริยะ (SAI SU LEYA) อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา ชาวจังหวัดเชียงใหม่ และมี นายจายก๋องคำ (SAI KONG KHAM) อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา ชาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่นั่งเป็นผู้โดยสารด้านซ้ายมือของผู้ขับขี่ จากนั้นเจ้าหน้าที่พบเห็นนายจายสุริยะ (SAI SU LEYA) ท่าทางมีพิรุธและมีการโทรประชุมสายทางกลุ่ม Line จำนวน 5 - 7 ผู้ใช้งาน จึงทำการตรวจสอบภายในรถยนต์ เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนนั้นขับขี่รถยนต์ของตนนำทางรถยนต์ ในการขนแรงงานต่างด้าวมา โดยมีรถยนต์กระบะอีกจำนวน 2 คัน ขับตามรถยนต์ของตนมา
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบสีแดง และใช้สัญญาณเสียงรวมถึงการพูดออกคำสั่งผ่านไมโครโฟนเรียก รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA REVO สีขาว ทะเบียนหมายเลข จพ 8575 เชียงใหม่ ให้จอด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ทำการตรวจสอบ และพบบุคคลที่นั่งโดยสารคล้ายชาวต่างชาติจำนวน 10 คน ที่นั่งโดยสารมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมขอตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง เบื้องต้นเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใดแสดง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงและใช้สัญญาณเสียงรวมถึงการพูดออกคำสั่งผ่านไมโครโฟนเรียกรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA REVO สีขาว ทะเบียน ยน 8131 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจสอบ ภายในรถเบื้องต้นพบบุคคลที่นั่งโดยสารคล้ายชาวต่างชาติอีกจำนวน 10 คน นั่งโดยสารมา เบื้องต้นเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใดแสดง
จากการสอบถามนายจายสุริยะ (SAI SU LEYA) อายุ 34 ปี จ.เชียงใหม่ ให้การยอมรับว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 17.00 น.ข้าฯได้รับการประสานงานจากแอพลิเคชันไลน์ ใช้ชื่อว่า” รักนะ” คือนาย ยะ ว่าหลิ่ง โทรมาหาตน และให้ตนนั้นมีหน้าที่ขับขี่ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA YARIS ATIV สีเทา หมายเลขทะเบียน จจ-7525 เชียงใหม่ โดยจะมี นายจายก๋องคำ (SAI KONG KHAM) อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา เป็นผู้นั่งโดยสารไปกับตน เพื่อทำหน้าที่นำทางรถยนต์ขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน 2 คัน ตาม
เพื่อสำรวจเส้นทาง และดูระหว่างทางว่า มีตำรวจหรือด่านตรวจหรือไม่ โดยระหว่างทางจะมีการใช้งานแอพลิเคชันไลน์ โทรเป็นกลุ่มไลน์ โดยตนนั้นได้ใช้แอพลิเคชันไลน์ชื่อว่า James และมีผู้ใช้งานภายในกลุ่มจำนวน 6 - 7 คน แอพลิเคชันไลน์ชื่อว่า ก๋อง คือนายจายก๋องคำ (SAI KONG KHAM) และ แอพลิเคชันไลน์ชื่อว่า สร้าง M งานโครงสร้าง คือนายซานหม่อง (SAI SUN MAUNG) และ แอพลิเคชันไลน์ชื่อว่า สายนูน คือนายโจลุงวุน โดยระหว่างทางตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ จนมาถึงที่เกิดเหตุ ตนได้ติดต่อกันตลอดเส้นทางจริง หลังจากเสร็จภารกิจตนนั้นจะได้ค่าจ้างจำนวน 5,000 บาท และจะแบ่งให้กับนายจายก๋องคำ (SAI KONG KHAM) จำนวนหนึ่ง เป็นค่าจ้างในการนำทาง ในการขนคนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจริง และตนรู้ดีอยู่แล้วว่าแรงงานต่างด้าว ไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางใดๆ และยินยอมที่จะมีส่วนร่วมในการนำพามาส่งที่ปลายทาง จนกระทั่งมาถูกตำรวจทางหลวงเรียกตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 10 คนในพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ไปส่งปลายทาง จ.นครสวรรค์ โดยได้ค่าจ้างจำนวนเงิน 5,000-6,000 บาท ต่อการขนคนต่างด้าว 1 ครั้ง โดยจะมี รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA YARIS ATIV สีเทา ติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข จจ-7525 เชียงใหม่ จะมีนายจายสุริยะ (SAI SU LEYA) ผู้ถูกจับที่ 1 เป็นผู้แอพลิเคชันไลน์ชื่อว่า James ในไลน์กลุ่ม VIP เป็นผู้ขับขี่ และมีนายจายก๋องคำ (SAI KONG KHAM) ผู้ถูกจับที่ 2 เป็นผู้แอพลิเคชันไลน์ชื่อว่า ก๋อง เป็นผู้นั่งโดยสารด้านซ้ายมือของผู้ขับขี่ นำทางรถยนต์ของตนตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ จนมาถึงที่เกิดเหตุตนได้ติดต่อกันตลอดเส้นทางจริง และตนรู้ดีอยู่แล้วว่าแรงงานต่างด้าวไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางใดๆและยินยอมที่จะมีส่วนร่วมในการนำพามาส่งที่ปลายทาง จนกระทั่งมาถูกตำรวจทางหลวงเรียกตรวจสอบ
จากการสอบถามผู้ถูกจับที่ 4 ให้การยอมรับว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 16.00 น.ข้าฯได้รับการประสานงานจากแอพลิเคชันไลน์ ใช้ชื่อว่า รักนะ คือ นาย ยะ ว่าหลิ่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน 6 5009 72105 60 8 โทรมาหาตนให้ตนนั้นมีหน้าที่ขับขี่รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA REVO สีขาว ติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข ยน-8131 เชียงใหม่ ไปรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 10 คนในพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ไปส่งปลายทาง จ.นครสวรรค์ โดยได้ค่าจ้างจำนวนเงิน 3,000 บาท ต่อการขนคนต่างด้าว 1 ครั้ง
จากการสอบถามชาวต่างด้าวทั้งหมด ให้การยอมรับว่า ได้ลักลอบนั่งเรือจากฝั่งเมียนมา จ.เชียงใหม่ เพื่อจะเข้ามาหางานทำงานในประเทศไทย โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าจำนวนเงิน 10,000 -20,000 บาท เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกจับที่ 1 - 4 “ร่วมกันรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” ส่วนผู้ถูกจับที่ 4 – 24 “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”และควบคุมตัวพร้อมของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองบัว ภ.จว.นครสวรรค์ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป