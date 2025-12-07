ตร.ทางหลวงอยุธยาผนึก ตม. บุกจับแก๊งสแกมเมอร์จีน ใช้ไทยเป็นทางผ่าน เตรียมย้ายฐานจากพม่าเข้าเขมร

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงอยุธยาบูรณาการร่วม ตม. และชุดสืบสวน สตม. สกัดรถต้องสงสัยบนถนนสายเอเชีย พบชายจีน 5 คน ซุกโน้ตบุ๊ก–มือถือเพียบ สารภาพอยู่ในขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่าน ก่อนถูกจับพร้อมคนขับชาวไทย
เมื่อช่วงเย็นวันนี้ ( 7 ธ.ค.) เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. นำโดย พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. ร่วมกับ ตำรวจ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.อ.พีรภัทร์ ปรมพุฒิ ผกก.ตม.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สส.สตม. ออกกวดขันจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่น่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์
จากการสืบทราบว่าจะมีการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากพื้นที่ จังหวัดตาก มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเฝ้าระวัง จนกระทั่งช่วงเย็น พบรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อ NISSAN X - TRAIL สีดำ หมายเลขทะเบียน 7 กฆ 7027 กรุงเทพมหานคร มีเหตุอันควรต้องสงสัยตามการสืบสวน
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงและใช้สัญญาณเสียงรวมถึงการพูดออกคำสั่งผ่านไมโครโฟนเรียกรถยนต์คันดังกล่าวให้หยุด จนกระทั่งมาถึง บริเวณ กม.16 – 17 ถนนสายเอเซีย(ขาเข้า) ทล.32 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอทำการตรวจสอบ
พบว่ามี นายณรงค์ ทักษิณาเตชะวรกุล อายุ 31 ปี ชาว ตำลบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นคนขับ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบบริเวณภายในรถยนต์ โดยมีนายณรงค์ฯเป็นผู้นำตรวจค้น เบื้องต้นพบบุคคลที่นั่งโดยสารคล้ายชาวต่างชาติจำนวน 5 คน นั่งโดยสารมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมขอตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง เบื้องต้นเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีน ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใดมาแสดงต่อเจ้าพนักงาน จึงเชิญมาทำการตรวจสอบ
ชาวจีนที่มา มี 1.ซี ลี ฮัง (XU LI HAMG) อายุ 23 ปี สัญชาติ จีน 2.หลิว ฮา (LUI HAO) อายุ 23 ปี สัญชาติ จีน 3.หวัง เฉ๋อ เอิ่ง (WANG XUE ENG) อายุ 18 ปี สัญชาติ จีน 4.ซู ฮวย ฮาว (ZHOU HUI HAO ) อายุ 26 ปี สัญชาติ จีน 5.ซาว ยอง (ZHAO YONG) อายุ 27 ปี สัญชาติ จีน ทั้งหมดไม่มีเอกสาร ตรวจสอบ พบของกลาง 32 รายการ โน๊ตบุ๊ค 5 เครื่อง โทรศัพท์ 27 เครื่อง
นายณรงค์ คนขับ ให้การยอมรับว่า วันนี้ เวลาประมาณ 04.00 น. ได้รับการติดต่อจาก เพื่อนชื่อ ไม้ (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล) ติดต่อว่าจ้างให้ขับรถไปรับคนต่างด้าวสัญชาติจีน รวมจำนวน 5 คน จากบริเวณภายใน อำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อนำไปส่งในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี โดยได้ตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน
โดยจะได้รับเงินค่าจ้างเมื่อทำการส่งคนต่างด้าวถึงที่หมายเรียบร้อย แต่ยังไม่ทันถึงที่ที่หมายมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเสียก่อน ตนเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เพื่อนชักชวนเห็นว่ารายได้ดี จึงทำเป็นครั้งที่ 2 ก็มาถูกจับส่วน รถที่นำมาใช้ก็เป็นรถแฟน แฟนไม่รู้ มาถึงตอนนี้ยังไม่กล้าโทรไปบอกให้แฟนทราบ ถ้ารู้ต้องโดนด่า แน่ๆ ส่วนรายได้ที่ได้มาก็จะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
จากการสอบถามชาวจีน ผ่านล่าม เบื้องต้นทราบข้อมูลว่า ชาวจีน ทั้งหมดเป็น แก๊งค์ สแกมเมอร์ ในประเทศพม่า และประเทศกัมพูชา จะทำการหลอกพูดคุยกับชาติๆต่างๆหลอกให้โอนเงิน ซึ่งจะใช้การเดินทางไปตามสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศ พม่า และ กัมพูชา รวมถึงประเทศอื่นๆ โดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน โดยจะใช้การลักลอบ เข้ามาและผ่านออกไปโดยมีการประสานกับเครือข่ายเดียวกัน จะมีการนั่งเรือและมานั่งรถ หลายๆต่อ จนมาคันนี้แต่มาถูกจับได้เสียก่อน
เจ้าหน้าที่ แจ้งข้อกล่าวหา นายณรงค์ คนขับ ข้อหา “ รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ” ส่วนชาวจีน ทั้ง 5 คน “ เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ” พร้อมทั้งแจ้งสิทธิให้ทราบ จากนั้นได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตามประบวนการทางกฎหมายต่อไป