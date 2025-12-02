นย.จันทบุรี รวบ 15 ชาวจีนลอบเข้าไทยหวังใช้เป็นทางผ่านไปทำงานในกัมพูชา​

จันทบุรี - ทหารพรานนาวิกโยธินจันทบุรี รวบชาวจีน 15 รายลอบเข้าไทยหวังข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติไปทำงานในกัมพูชา
เมื่อเวลา 02.09น.วันนี้ ( 2 ธ.ค.) กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยชุดทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ร้อย.ทพ.นย.542 (บ้านเนินดินแดง) ได้ควบคุมตัวชายชาวจีน 8 คน อายุระหว่าง 24-32ปี ขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนผลไม้ข้างร้านขายของชำบ้านหนองกระทิง หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า พบชายฉกรรจ์ท่าทางต้องสงสงสัย
โดยได้นำตัวไปสอบสวนที่ตั้งร้อย ทพ.นย.542 (บ้านเนินดินแดง) จนทราบว่า ทั้งหมดได้หลบหนีมาจากประเทศพม่าผ่านช่องทางธรรมชาติ และตั้งใจข้ามผ่านจากไทยไปทำงานในกัมพูชา โดยมีรถนำมาส่งที่สวนผลไม้ แต่ผู้ประสานงานไม่มารับจึงเดินออกมายังถนน จนถูกเจ้าหน้าที่พบตัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสาน สภ.บ้านแปลง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ดำเนินการตามกฎหมายกับชายชาวจีนทั้งหมด
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานฯ มาตรา 5/6/7 และ 22/23 อย่างเคร่งครัด
และยังมีรายงานอีกว่า เมื่อเวลา 01.00 น. วันเดียวกัน กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4ฯ) ร้อย.ทพ.นย.541 (บ้านป่าวิไล) ฐานปฏิบัติการแยกวังแก้ว ยังได้ตรวจสอบพบชาวจีนอีก7 ราย บริเวณพิกัด TV 286378 บ้านหนองกก ม. 7 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน
โดยพบว่ามีหนังสือเดินทาง 4 ราย และไม่มีหนังสือเดินทาง 3 ราย จึงควบคุมตัวมายังที่ตั้งร้อยฯ บ้านป่าวิไล เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมจนทราบว่าเดินทางมาจากประเทศจีนเข้าไทย ด้วยหวังจะข้ามไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา โดยเสียค่าเดินทางคนละ 10,000 บาท
เจ้าหน้าที่ ร้อย.ทพ.นย.541 จึงประสาน สภ.บ้านแปลง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าการควบคุมตัวครั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานฯ อย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด