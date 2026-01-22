xs
ชวน หลีกภัย" ลุยระยอง ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง ฝากเลือกคนรุ่นใหม่เข้าสภาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง- "ชวน หลีกภัย" ลุยระยอง ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง ฝากเลือกคนรุ่นใหม่เข้าทำงานในสภาฯ

วันนี้ (22 ม.ค.)​ นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคและผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ระยอง หาเสียง โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ สส.บัญชีรายชื่อเข้าร่วม พร้อมนั่งรถจักรยานยนต์​พ่วงข้างช่วย นายพศิน ปิตุเตชะ ผู้สมัครฯ เขต 3 ใน อ.เขาชะเมา และ อ.แกลง 

และได้เดินขอคะแนนเสียงบริเวณตลาดกอบโชค  อ.เขาชะเมา และพบปะประชาชนบริเวณศาลกรมหลวงชุมเดชอุดมศักดิ์ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง และได้เข้ากราบไหว้สักการะศาลฯ พร้อมตีฆ้อง เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 ก่อนขึ้นรถแห่ช่วย นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ผู้สมัครฯ เขต 1 และนายวีรยุทธ อนุกูลจิตรอนันต์ ผู้สมัครฯ เขต 2 พร้อมปราศรัยที่บริเวณสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง ท่ามกลางประชาชนแห่ต้อนรับคึกคัก

นายชวน หลีกภัย เผยว่าตนเองจะลงพื้นที่ จ.ระยอง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง สส. และในครั้งนี้ได้ย้ำถึงแนวทางพรรคที่ต้องการผลักดัน "คนรุ่นใหม่" ให้ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์อนาคตของประเทศ











