ชวน หลีกภัย" ลุยระยอง ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง ฝากเลือกคนรุ่นใหม่เข้าสภาฯ

ระยอง- "ชวน หลีกภัย" ลุยระยอง ช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียง ฝากเลือกคนรุ่นใหม่เข้าทำงานในสภาฯ
วันนี้ (22 ม.ค.) นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคและผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ระยอง หาเสียง โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ สส.บัญชีรายชื่อเข้าร่วม พร้อมนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างช่วย นายพศิน ปิตุเตชะ ผู้สมัครฯ เขต 3 ใน อ.เขาชะเมา และ อ.แกลง
และได้เดินขอคะแนนเสียงบริเวณตลาดกอบโชค อ.เขาชะเมา และพบปะประชาชนบริเวณศาลกรมหลวงชุมเดชอุดมศักดิ์ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง และได้เข้ากราบไหว้สักการะศาลฯ พร้อมตีฆ้อง เพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนขึ้นรถแห่ช่วย นายไพศาล เรืองฤทธิ์ ผู้สมัครฯ เขต 1 และนายวีรยุทธ อนุกูลจิตรอนันต์ ผู้สมัครฯ เขต 2 พร้อมปราศรัยที่บริเวณสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง ท่ามกลางประชาชนแห่ต้อนรับคึกคัก
นายชวน หลีกภัย เผยว่าตนเองจะลงพื้นที่ จ.ระยอง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง สส. และในครั้งนี้ได้ย้ำถึงแนวทางพรรคที่ต้องการผลักดัน "คนรุ่นใหม่" ให้ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์อนาคตของประเทศ