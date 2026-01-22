กะเหรี่ยงจับมือยิงตำรวจแม่สอดส่งให้ฝั่งไทย สารภาพสิ้นเส้นทางหลบหนี แต่ไม่วายอ้างว่าตกใจทำปืนลั่น จนท.ไม่เชื่อตั้งข้อหาหนักฯ แล้ว

ตาก-หนุ่มเมียนมามือยิงดาบตำรวจแม่สอดไม่รอด หลังหนีข้ามน้ำเมยไปถึงฝั่งเมียนมา แต่ถูกกะเหรี่ยง KNLA จับส่งฝั่งไทย สารภาพสิ้นเส้นทางหลบหนีแต่ยังอ้างตกใจจทำปืนลั่น จนท.ไม่ปักใจเชื่อตั้งข้อหาพยายามฆ่าฯ-ขยายผลหาแหล่งปืนเถื่อนแล้ว
เมื่อเวลา 12.30 น.วันนี้ (22 ม.ค.) พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ชุดปราบปราม สภ.แม่สอด หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ตาก ได้ควบคุมตัวนายหน่าย เรอ่อง อายุ 20 ปี และนายมินซอทู ไม่มีนามสกุล อายุ 20 ปีทั้งคู่มีสัญชาติเมียนมาเหมือนกัน ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ตั้งแต่ขางร้านสะดวกซื้อริมถนนสายแม่สอด-อ้มผาง หมู่บ้านผาลาด หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด ไปจนถึงไร่อ้อยที่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร และชายแดนไทย-เมียนมา ติดกับแม่น้ำเมย
หลังจากวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ก่อเหตุลักลอบขายอาวุธปืนพกสั้นที่ริมถนนสายดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องจึงปลอมตัวไปติดต่อล่อซื้อแต่ปรากฎว่าทั้งคู่ไหวตัวทันและพากันวิ่งหลบหนีแต่นายมินซอทูหลบหนีไม่ทันถูกจับกุมตัวเอาไว้ได้ ส่วนนายหน่าย เรอ่อง ได้ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ที่ถือมาด้วยยิง ด.ต.เสกสันต์ กันกา ผบ.หมู่บ้านป้องกันและปราบปราม สภ.แม่สอด เข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปยังชายแดนไทย-เมียนมา และว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ได้สำเร็จ ทำให้ฝ่ายไทยที่มีทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร้อย ตชด.36 ทหาร ฉก.ราชมนู กองกำลังนเรศวร ฯลฯ ได้ติดต่อไปยังกองกำลังใฝั่งประเทศเพือนบ้านให้ช่วยสกัดเอาไว้
ต่อมากองกำลังกะเหรี่ยง KNLA ซึ่งมีกองกำลังอยู่ในฝั่งตรงกันข้าม อ.แม่สอด ได้จับกุมตัวนายหน่าย เรอ่อง ไว้ได้และควบคุมตัวมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเมื่อสายวันที่ 22 ม.ค.นี้ ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่นายหน่าย เรอ่อง อ้างว่าสาเหตุที่ยิงเจ้าหน้าที่เพราะตื่นตกใจจนทำให้ปืนลั่น อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเพราะหลังจากนั้นยังยิงปืนออกมาอีกหลายนัด จึงตั้งข้อหาทั้งคู่ว่า "ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่ และต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธปืน ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องยิงกระสุนปืนไว้ในครองครองโดยไม่ได้รับอนุญาต"
จากนั้นได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดแรกข้างร้านสะดวกซื้อริมถนนสายแม่สอด-อ้มผาง ซึ่งพลบค่ำวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด จำนวน 3 นายมี ด.ต.เสกสันต์ อยู่ด้วยได้เข้าไปติดต่อล่อซื้ออาวุธปืนเถื่อน ต่อมานายมินซอทูได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กร-7620 เพชรบุรี พานายหน่าย เรอ่อง นั่งซ้อนท้ายเข้าไปหาแต่ระหว่างติดต่อกันนายหน่าย เร่อง ได้ไหวตัวทันและใช้อาวุธปืนยิง ด.ต.เสกสันต์ ก่อนจะยิงปืนอีกหลายนัดเพื่อเปิดทางหลบหนีเขัาไปในไร่อ้อยที่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรและใช้หลบซ่อนตัว ต่อมาได้ทิ้งปืนพกสั้น ยี่ห้อซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320 พร้อมเสื้อผ้าไว้ในไร่อ้อยและใช้ความชำนาญในเส้นทางหลบหนีข้ามแม่น้ำเมย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ชี้จุดในไร่อ้อย จุดที่ถอดเสื้อผ้าและทิ้งอาวุธปืนรวมทั้งเส้นทางหลบหนีไปถึงริมฝั่งแม่น้ำเมยอย่างละเอียด
ด้าน พล.ต.ต.ไพศาล นันตา ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภแม่สอด ได้สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องและแหล่งที่มาของอาวุธปืนเถื่อน ขณะที่อาการของ ด.ต.เสกสันต์ หลังเข้ารับการผ่าต้นได้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่แพทย์ยังคงเฝ้าตรวจดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป.