ระดมกำลังนับร้อยล่ามือยิงตำรวจแม่สอด

ตาก-ตำรวจ ทหาร ปกครอง ตชด.ระดมกำลังนับ 100 นาย ไล่ล่าคนร้ายชาวเมียนมาวัย 20 ปี ยิงตำรวจแม่สอดระหว่างล่อซื้อปืนเถื่อน พร้อมประสานเมียนมาช่วยสกัดทางหนีข้ามน้ำเมย ด้านดาบตำรวจพ้นขีดอันตรายแล้วหลังชาวแม่สอดระดมบริจาคโลหิตช่วยผ่าตัด
เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (21 ม.ค.) กรณีเกิดเหตุคนร้ายเป็นชายชาวเมียนมาจำนวน 2 คน มีพฤติกรรมค้าอาวุธปืนผิดกฎหมายบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก และก่อเหตุยิง ด.ต.เสกสันต์ กันกา อายุ 51 ปี ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.แม่สอด กระสุนทะลุหน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะเข้าไปล่อซื้ออาวุธเถื่อนข้างถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หมู่บ้านผาลาด หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด เหตุเกิดวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมานั่น ล่าสุดอาการของ ด.ต.เสกสันต์ ถือว่าพ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอด และก่อนแพทย์จะทำการผ่าตัดได้มีประชาชนที่ทราบเหตุการณ์พากันไปบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ กระนั้นแพทย์ก็ยังคงต้องเฝ้าตรวจดูอาการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดใหญ่
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ได้ควบคุมตัวนายมินซอทู ไม่มีนามสกุล อายุ 20 ปีชาวสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็น 1 ในคนร้ายที่ถูกมือยิงทิ้งเอาไว้ได้ จึงนำตัวไปสอบปากคำเพื่อขยายผลตลอดทั้งคืน จนทราบว่าคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงตำรวจมีชื่อว่านายหน่าย เรอ่อง อายุ 20 ปี หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปทางตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด โดยคาดว่าเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านและป่าทึบริมแม่น้ำเมย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด และ ภ.จว.ตาก ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย ตชด.346 ฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ราชมนู กองกำลังนเรศวร รวมกันนับ 100 นาย พร้อมอาวุธครบมือออกติดตามจับกุมตัวคนร้ายด้วยความระมัดระวังเนื่องจากนายหน่าย เรอ่อง พกพาอาวุธปืนไปด้วย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ปรับแผนโดยนอกจากจะตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามถนนสายหลักและสายรองตามแนวชายแดน ยังส่งภาพถ่ายคนร้ายลงในสื่อสาธารณะหรือโซเชียลมีเดียร์เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกันสอดส่องหากพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้่าที่อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ชุดการข่าวของไทยได้ส่งภาพถ่ายและข้อมูลการก่อเหตุของคนร้ายไปให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเมียนมาเพื่อให้ช่วยติดตามจับกุม กรณีคนร้ายอาจหลบหนีข้ามแม่น้ำเมยที่ตื้นเขินในฤดูแล้งไปยังฝั่ง จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา แล้ว.