(คลิป)เผยนาทีตชด.ปะทะแก๊งขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด ไล่ล่ายิงสนั่น-รวบคู่หูลาหู่เทอดไทยคาซอยเชียงแสน

เชียงราย – เผยนาที ตชด.ปฏิบัติการแกะรอยเป้าหมาย ปะทะแก๊งขนยา..ไล่ล่ายิงสนั่นซอยชายแดนเชียงแสน ก่อนรวบคู่หูลาหู่เทอดไทย ที่ทิ้งกระบะลำเลียงยาบ้า 2,000,000 เม็ด-ยิง จนท.
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย ตชด.327 และศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) บก.ตชด.ภาค 3 นำกำลังสกัดกั้นรถยนต์กระบะขนยาบ้ามาตามถนนหมายเลข 1016 สายเชียงแสน-เชียงราย ได้ในพื้นที่หมู่บ้านดอยจำปี หมู่ 7 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ขับและโดยสารมากับรถเป็นชายได้ 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า 2,080,000 เม็ด ปืนพกสั้น 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 30 นัด เครื่องตัดสัญญานโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่ง โดยหนึ่งในคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บจากการปะทะด้วยนั้น
ก่อนการปะทะ เจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์สะกดรอยได้ระยะหนึ่ง แต่คนขับรถยนต์กระบะเป้าหมายไหวตัว พยายามขับหลบหนีแต่ไม่พ้นก็ได้จอดรถลงไปยังข้างทางพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว จากนั้นได้เปิดประตูรถและพากันวิ่งหลบหนีเข้าในซอยและข้ามลำธารโดยหนึ่งในคนร้ายที่หลบหนีพกพาอาวุธปืนพกสั้นซิกซาวเออร์และใช้ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ จนถูกยิงตอบโต้กระสุนเจาะเอวด้านขวา 1 นัดจนล้มลงได้รับบาดเจ็บ อาวุธปืนตกลงไปในลำธาร เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวและนำโรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นจึงนำไปฝากขังไว้ที่ สภ.เชียงแสน ส่วนคนร้ายอีกคนหลบหนีไปได้ไม่ไกลก็ถูกเจ้าหน้าที่ ตชด.จับกุมตัวได้ในที่สุด
วันนี้(14 ต.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตดช.มอบหมายให้ พล.ต.ต.วรพัฒน์ บุญมา ผบก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่ ร้อย ตชด.327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
พบว่าผู้ต้องหาซึ่งได้รับบาดเจ็บและเป็นคนที่นั่งโดยสารมากับรถชื่อนายสุรพงษ์ อายุ 23 ปี ส่วนคนขับรถชื่อนายกวี อายุ 23 ปี ทั้งคู่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่อาศัยอยู่ที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยก่อนจะจอดรถทิ้งแล้ววิ่งหลบหนีจนถูกจับกุมนายกวีได้ขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะเข้าสกัดจนได้รับความเสียหายด้วย
พล.ต.ต.วรพัฒน์ กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองยึดของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์ใน จ.เชียงราย ได้น้ำหนัก 200 กว่ากิโลกรัม ก่อนหน้านี้ ตชด.ก็ยึดยาไอซ์ได้ประมาณ 700 กิโลกรัม ต่อมาก็ยึดยาบ้าได้อีก ดังนั้นจึงได้แจ้งให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เช่น ดีเอ็นเอ อาวุธปืน ฯลฯ เพื่อตรวจสอบว่าเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้เกี่ยวโยงกันหรือไม่อย่างไรต่อไป.