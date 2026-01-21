ผบช.ภ.6 ลงพื้นที่สั่งล่าตัวมือยิงนายดาบฯแม่สอด แต่ยังไร้เงาหนุ่มเมียนมา เจอแต่เสื้อ-ปืน

ตาก-เจ้าหน้าที่นำสุนัขตำรวจ-โดรน ไล่ล่าหนุ่มเมียนมายิงตำรวจแม่สอดแล้วหนี พบทิ้งปืน 9 มม.และถอดเสื้อผ้าไว้ในไร่อ้อยห่างจุดเกิดเหตุ 1 กิโลเมตร ผบช. ภ.6 เข้าเยี่ยม ด.ต.พบกระสุนทะลุหลังลำไส้มีแผลหลายจุด ผ่าตัดปลอดภัยรู้สึกตัวแล้ว
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (21 ม.ค.) พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้นำกำลังตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ฉก.ราชมนู กองกำลังนเรศวร และร้อย ตชด.346 รวมทั้งอาสาสมัครหมู่บ้านพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด รวมกันกว่า 100 นาย เข้าปิดล้อมตรวจค้นไร่อ้อใกล้ถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หมู่บ้านผาลาด หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด หลังจากคนร้ายคือนายหน่าย เรอ่อง อายุ 20 ปี ชาวสัญชาติเมียนมา ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม.ยิงหน้าท้อง ด.ต.เสกสันต์ กันกา อายุ 51 ปี ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.แม่สอด จนได้รับบาดเจ็บสาเหตุขณะเข้าไปล่อซื้ออาวุธปืนเถื่อนริมถนนพื้นที่บนผาลาด หลังเกิดเหตุนายหน่ายได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในไร่อ้อยดังกล่าว
ผลการระดมกำลังปิดล้อมตรวจค้นไร่อ้อยตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ได้เริ่มพบเบาะแส โดยได้พบเสื้อผ้าของคนร้ายถูกทอดทิ้งเอาไว้และใกล้กันยังพบอาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320 ขนาด 9 มม.คาดว่าเป็นกระบอกที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ ถูกวางทิ้งเอาไว้ด้วยเช่นกันโดยจุดดังกล่าวอยู่ตรงกลางของไร่อ้อยพอดี เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นของกลางและนำไปตรวจสอบทะเบียนปืน เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะยังซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจุดที่ทิ้งสิ่งของมากนัก เจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมพื้นที่และวางกำลังสกัดตามท่าข้ามแม่น้ำเมยเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีข้ามชายแดนไปได้
ส่วนที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งเป็นสถานที่รักษาอาการบาดเจ็บของ ด.ต.เสกสันต์ ทาง พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 นำคณะเดินทางไปเยี่ยมดูอาการและให้กำลังใจ ด.ต.เสกสันต์ ซึ่งพบว่าได้รับการผ่าตัดจนอาการพ้นขีดอันตรายแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง และมี น.ส.จารุณี มีเงิน ภรรยาของ ด.ต.เสกสันต์ คอยดูแลอาการ
นายแพทย์ สุทัศน์ อภัยกุญชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่าผู้ป่วยถูกยิงเข้าที่หน้าท้องแต่กระสุนทะลุแผ่นหลังจึงมีอาการตกเลือดภายในและมีลำไส้เกิดบาดแผลหลายแห่ง ทีมแพทย์จึงได้ทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนกระทั่งปัจจุบัน ด.ต.เสกสันต์ รู้สึกตัวดีและสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้ว จึงได้ย้ายไปพักที่ห้องรอดูอาการ ณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและศัลยกรรมระบบประสาท แล้ว
วันเดียวกัน พล.ต.ท.กิตติศักดิ์ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้่าที่ชุดสืบสวนและทีมปฏิบัติการพิเศษที่ห้องประชุม สภ.แม่สอด เพื่อปรับแผนการปฏิบัติการติดตามจับกุมคนร้ายและในช่วงค่ำนี้จะมีการปูพรมปิดล้อมตรวจค้นอย่างเข้มงวดต่อไป.
