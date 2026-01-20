หวิดสลด!คู่หูชาวเมียนมาค้าปืนเถื่อน ไหวตัวถูกล่อซื้อ ยิง ตร.แม่สอด เจ็บ 1 มือปืนทิ้งคู่หูเผ่น จนท.ต้องระดมกำลังล่าระทึก

ตาก-อุกอาจ 2 คนร้ายชาวเมียนมาชักปืนยิงตำรวจแม่สอด ขณะล่อซื้ออาวุธช่วงกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเลือกตั้ง นายดาบฯ เจ็บ 1 นาย รัวยิงปืนนับสิบนัดเปิดทางหนี ล่าสุดจับคนร้ายได้ 1 แต่มือยิงหนีไปชายแดนไทย-เมียนมา ต้องระดมกำลังนับร้อยไล่ล่า
เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้( 20 ม.ค 69 ) พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนช่วงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมาถึงต้นเดือน ก.พ.นี้ โดยเหตุเกิดข้างร้านสะดวกซื้อริมถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หมู่บ้านผาลาด หมู่ 2 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งใน-นอกเครื่องแบบ พร้อมอาวุธครบมือไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นย่านชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยข้างร้านสะดวกซื้อพบชาวบ้านจำนวนมากต่างรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเนื่องจากตกใจกับเสียงปืนนับ 10 นัด และพบรถยนต์กระบะของตำรวจจอดอยู่ริมถนน ข้างรถพบร่างดาบตำรวจ เสกสันต์ กันกา อายุ 51 ปี ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.แม่สอด นอนกองกับพื้นดินสภาพจมกองเลือด
เบื้องต้นพบถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้องจำนวน 1 นัดอาการสาหัส หน่วยกู้ชีพต้องรีบนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน ที่เกิดยังพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 1 กร-7620 เพชรบุรี ซึ่งเป็นรถของคนร้ายจอดพลิกคว่ำอยู่ข้างรถยนต์ตำรวจ ข้างรถพบนายมินซอทู ไม่มีนามสกุล อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมาซึ่งเป็น 1 ในคนร้ายถูกตำรวจจับได้ในที่เกิดเหตุและไม่ยอมให้การใดๆ
ตำรวจต้องรีบนำตัวไปสอบสวนขยายผลจนยอมเปิดปากว่าคนที่ยิงตำรวจและหลบหนีไปพร้อมปืนชื่อนาย หน่าย เรอ่อง อายุ 20 ปี สัญชาติเมียนมา หลังเกิดเหตุได้วิ่งเข้าไปในป่าอ้อยมุ่งหน้าใกล้แนวชายแดนไทย-เมียนมา และมีอาวุธปืนพร้อมกระสุนไม่ทราบจำนวนติดตัวไปด้วยระหว่างหลบหนี
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังออกติดตามจับกุม แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมตัวไว้ได้และกลายเป็นบุคคลอันตราย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายดาบตำรวจเสกสันต์ กันกา พร้อมนายตำรวจอีกหนึ่งนายได้วางแผนเข้าล่อซื้ออาวุธปืนพกสั้นจากสองคนร้ายชาวเมียนมา หลังตำรวจได้สืบทราบว่าคนร้ายทั้ง 2 คนเป็นแก๊งขายอาวุธปืนผิดกฎหมายและมีการนัดส่งของริมถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง
เมื่อถึงเวลานัดพบสองคนร้ายแต่งกายมิดชิดขับรถจักรยานยนต์มาจอดข้างรถยนต์กระบะของตำรวจซึ่งปลอมตัวเข้าล่อซื้อ แต่ปรากฎว่าคนร้ายไหวตัวทันว่าถูกตำรวจซ้อนแผนจับ และนาทีที่สองตำรวจแสดงตัวจับกุมพบว่าหนึ่งในคนร้ายที่มีปืนพกสั้นติดตัวมาด้วยได้ใช้ปืนยิงใส่ตำรวจ 1 นัดกระสุนทะลุหน้าท้องอาการสาหัส จากนั้นคนร้ายได้ยิงปืนอีกกว่า 10 นัดเพื่อเปิดทางหนีโดยมีกระสุนปืน 1 นัดถูกรถเก๋งของชาวบ้านเสียหาย
ขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านจำนวนมากเห็นนาทีระทึกต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากกระสุนลูกหลงแต่โชคดีที่ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดขณะนี้ตำรวจ สภ.แม่สอด ทั้งในและนอกเครื่องแบบ พร้อมฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ทหาร ฉก.ราชมนู กองกำลังนเรศวร และอาสาสมัครนับ 100 นายพร้อมอาวุธครบมือระดมกำลังกันปิดล้องป่าอ้อยและสกัดเส้นทางที่คนร้ายอาจจะหลบหนีไปข้ามแนวชายแดนไทย-เมียนมา พร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดหากคนร้ายต่อสู้เจ้าหน้าที่ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังค้นหาตัวคนร้ายไม่พบท่ามกลางความมืด.