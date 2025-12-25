น.1 เผยเร่งตรวจหัวกระสุน เหตุยิงสนั่นคลองเตย ลั่นให้คนร้ายยอมมอบตัวโดยเร็ว

ผบช.น.เผยให้เจ้าหน้าที่ พฐ.เร่งตรวจหัวกระสุนหาทิศทางในเหตุยิงกันย่านคลองเตย พร้อมขอให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวโดยเร็ว หากใช้ความรุนแรงก็จำเป็นต้องดำเนินการเด็ดขาด
จากกรณีคนร้ายยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เมื่อกลางดึกวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา จนทำให้มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 2 คน ซึ่งตำรวจสน.ท่าเรืออยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (25 ธ.ค.) พล.ต.ท. สยาม สมบุญ ผบช.น.เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายระดมกวาดล้างจับกุมคนร้ายในช่วงใกล้เทศกาล โดยมีคนร้ายที่ก่อเหตุมีหมายจับและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามพฤติกรรมเพื่อเข้าจับกุม
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าการเข้าจับกุมครั้งนี้เป็นความผิดพลาดทางยุทธวิธีหรือไม่ เนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและลูกหลงโดนชาวบ้านในบริเวณนั้น ผบช.น.ยืนยัน เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตั้งใจเข้าจับกุมในวันเกิดเหตุ แต่เป็นการส่งสายสืบนอกเครื่องแบบไปดูพฤติกรรมและสถานที่เพื่อขอหมายค้นเพิ่มเติม บังเอิญคนร้ายกลับมาที่บ้านและพบกับเจ้าหน้าที่ จึงใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้และหลบหนี ส่วนลูกหลงที่ชาวบ้านโดนนั้นจะมาจากฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมาจากฝั่งของผู้ต้องหา
ขณะนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นำหัวกระสุนที่ถูกผู้บาดเจ็บออกมาตรวจสอบ เพื่อระบุทิศทางและอาวุธปืนที่ใช้ยิง เพื่อให้ทราบว่ากระสุนมาจากฝ่ายใด
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า มีข้อความใดที่ต้องการฝากถึงผู้ต้องหาที่หลบหนีหรือไม่ และหากผู้ต้องหาไม่ยอมมอบตัวและต่อสู้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างไร พล.ต.ท.สยาม ฝากไปถึงผู้ต้องหาว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความประสงค์ให้ผู้ต้องหามอบตัว หากผู้ต้องหามีการต่อสู้ เจ้าหน้าที่จะมีความจำเป็นต้องป้องกันตัวตามสมควรแก่เหตุ ตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งรัดติดตามจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมอุกอาจและมีอาวุธปืน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าข้อความดังกล่าวอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าหากผู้ต้องหาสู้ จะตายหรือไม่ เรื่องนี้ ผบช.น. ระบุว่า ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนและยุทธวิธี แต่ยอมรับว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลอันตรายมีอาวุธปืนและเชื่อว่าคงไม่มอบตัวง่ายๆ หากมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงหรือต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ยอมรับว่าเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้ใช้ยุทธวิธีในการเข้าจับกุมอย่างรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน อีกทั้งยังให้ใช้ความระมัดระวัง แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ใช่การเข้าไปจับกุมแต่เป็นการเข้าไปเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ก่อนที่จะวางแผนการจับกุมในวันรุ่งขึ้น
ทั้งนี้มีรายงานว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว 3 ราย ประกอบด้วย ร.ต.ต.ไพบูลย์ ชนูนันท์ รองสารวัตรปราบปราม สน.ท่าเรือ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่มือซ้าย 1 นาย นอกจากนี้มีเยาวชนหญิงอายุ 13 ปี ได้รับบาดเจ็บ 2 คน