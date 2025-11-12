ป.ป.ช.ชี้มูล “พงษ์พันธ์” อดีต นอภ.สัตหีบและพวกทุจริตออกใบอนุญาตซื้อปืน 259 ฉบับ

ป.ป.ช.ชี้มูล “พงษ์พันธ์” อดีตนายอำเภอสัตหีบ กับพวก ทุจริตออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน รวมจำนวน 259 ฉบับโดยมิชอบ
วันนี้ (12 พ.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.แถลงว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กับพวก กรณีออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) รวมจำนวน 259 ฉบับ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 58 - 3 พ.ค. 61 ขณะที่ นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ และ นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แต่ละช่วงเวลาต่อเนื่องกัน ได้สั่งการเจ้าหน้าที่เสมียนงานทะเบียนอาวุธปืน ว่าในกรณีที่นายดนุพล ยมพงษ์ นำเอกสารของบุคคลใดมาขอออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ให้เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อนายอำเภอสัตหีบในฐานะนายทะเบียนอาวุธปืนเพื่อลงนามออกใบอนุญาต โดยไม่ต้อง ดำเนินกระบวนพิจารณาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และไม่ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากปลัดอำเภอหัวหน้างานทะเบียนอาวุธปืน และปลัดอาวุโส จากนั้น นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ และ นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ ในฐานะนายทะเบียนอาวุธปืน ได้ลงนามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) รวมจำนวน 256 ฉบับ ให้แก่ นายดนุพล ยมพงษ์ กับพวกรวม 8 ราย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ นายดนุพล ยมพงษ์ กับพวก ได้อาศัยใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ดังกล่าว ไปซื้ออาวุธปืนมาจำหน่าย เพื่อการค้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 191 กระบอก
นอกจากนี้ นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง และออกบัตรประจำตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้แก่ราษฎรรายหนึ่งโดยที่มิได้ร้องขอ และ นายสมจิตร วอนน้ำเพชร กำนันตำบลแสมสาร ได้ออกเอกสารรับรองความประพฤติของราษฎรรายดังกล่าว อันเป็นเท็จ เพื่อให้นายดนุพล ยมพงษ์ นำเอกสารดังกล่าวไปใช้ขอรับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) จากนายพงษ์พันธ์ ยมมาศ รวมจำนวน 3 ฉบับ โดยมิชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า 1. การกระทำของนายพงษ์พันธ์ ยมมาศ และนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส มีมูลความผิด ทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ปัจจุบัน เป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
2. การกระทำของ นายสมจิตร วอนน้ำเพชร มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 161 ประกอบมาตรา 91 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ปัจจุบันเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 3. การกระทำของนายดนุพล ยมพงษ์ กับพวก มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด และฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับ นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ จากการไต่สวน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้ถึงแก่ความตายแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) จึงให้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ ทั้งนี้ จึงให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัย ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวน การไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัย ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิด ดังกล่าว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป