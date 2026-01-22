กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสลายหมอดเชียงดาวบุกจับปลัดอำเภอเและจนท.รวม6รายสวมสิทธิ์ให้จีนเทา

เชียงใหม่-กรมการปกครอง สนธิกำลัง 5 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาว จับกุมปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่รวม 6 ราย ทุจริตจากสวมสิทธิใบถิ่นที่อยู่ถาวรกลุ่มชาติพันธุ์และสัญชาติไทยให้คนจีน อย่างน้อย 9 ราย
รายงานข่าวแจ้งว่าช่วงเช้าวันนี้(21ม.ค.69)กรมการปกครองร่วมกับ 5 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาว นำโดย นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง และ พลตำรวจตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง- CIB นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. พันตำรวจตรี เกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค DSI และน.ส.สาริสา รอดถาวร ผอ.กลุ่มงานป้องกัน สำนักงาน ปปท. เขต 5 นำหมายจับ 6 หมาย เข้าจับปลัดอำเภอเชียงดาว และเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รวม 6 ราย จากการสวมสิทธิใบถิ่นที่อยู่ถาวรกลุ่มชาติพันธุ์และสัญชาติไทยให้ต่างชาติอย่างน้อย 9 ราย
ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นการจับกุมปลัดอำเภอรายนี้ มาจากการขยายผลจับกุมคนจีน 1 ราย จากปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหง เมื่อวันที่ 18 พ.ย.68 พบข้อมูลเชื่อมโยงที่คนจีนรายนี้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงดาว เจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนพบว่ามีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐในการออกเอกสารรับรองการเกิดเพื่อนำไปสู่การได้สัญชาติไทยให้กับรายอื่นด้วย