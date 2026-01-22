"อนุทิน" โว พูดแล้วทำ รวบแก๊งปลัดอำเภอ-จนท.เทศบาลที่เชียงดาวสวมสิทธิให้จีนเทา ลั่นใครทำอีกโดนแน่

นายกฯ ลั่นปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาว รวบแก๊งปลัดอำเภอ-จนท.เทศบาลสวมสิทธิให้จีนเทา ตั้งใจทําผิด กม.ชัด โทษหนักกว่าคนปกติ บอก 4 เดือน จัดการอาชญากรรมทุกกระบวนการ ไม่รับปาก กลับมาเป็นรัฐบาลส่วย-ทุจริตจะหมดไป แต่ใครทําอีกโดนแน่
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 22 ม.ค. ที่จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีอธิบดีกรมการปกครอง สนธิกําลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาว นําหมายจับเข้าจับกุมปลัดอําเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ในพื้นที่อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวม 6 ราย จากกรณีการสวมสิทธิ์ ใบถิ่นที่อยู่ถาวรกลุ่มชาติพันธุ์ และสัญชาติไทย ให้ต่างชาติอย่างน้อย 9 ราย ว่า ตนบอกแล้วว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม ตามที่ตนได้พูดไว้ว่าพูดแล้วทํา ที่เคยบอกในเรื่องการจับยาเสพติด ตนก็ดําเนินการไปในช่วงเวลา 4 เดือนนี้ 330 ล้านเม็ดแล้ว เป็นยาบ้ามูลค่าหมื่นล้าน ยังไม่รวมยาไอซ์ ยาอี เฮโรอีน และอื่น ๆ อีก ส่วนเรื่องของสแกมเมอร์ ก็ทั้งยึดทรัพย์และดําเนินคดี เพิกถอนสัญชาติ และเนรเทศ ซึ่งมีครบทุกกระบวนการในเรื่องของการก่ออาชญากรรม การพนัน และอาชญากรรมไซเบอร์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรมทางการเงินก็สามารถดําเนินคดีแทบไม่ไหว
เมื่อถามว่า มีการสั่งให้ขยายเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า ใครทําผิดไม่ต้องขยายผลหรอก คนที่รับผิดชอบเขามีหน้าที่ต้องดําเนินการ
เมื่อถามว่า ได้รับรายงานการเชื่อมโยงเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนให้นโยบายไปแล้วว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตร.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่า อยากฝากเตือนอะไรข้าราชการ ที่ยังกระทําความผิดอยู่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ต้องเตือนหรอก พวกเขาทราบดีว่าถ้าเขาทําผิดเขาจะโดนอะไร ทุกคนที่เป็นข้าราชการถ้ามาถึงระดับปลัดอําเภอ นายอําเภอ เขาทราบกันดี และนี่ก็ง่ายสําหรับตนอีกเหมือนกันในการที่จะให้นโยบาย และการให้กําลังใจกับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งพวกนี้รู้หมด ถ้าเลือกที่จะเดินผิดซอย หรือถ้าเลือกที่จะเดินไปในทางที่ไม่ดี ก็ไม่สามารถที่จะมาบอกว่าไม่รู้ ไม่ทราบ หลงผิด ซึ่งไม่ใช่ และนี่เป็นการตั้งใจทําผิด โดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นข้าราชการ เป็นผู้มีอํานาจ ในการที่จะอนุมัติอะไรด้วยแล้ว ในทางกฎหมายก็เขียนชัดเจนว่าจะต้องได้รับโทษเพิ่มมากกว่าคนปกติด้วยซ้ํา จะทําเต็มที่
เมื่อถามว่า เห็นว่านายกฯจะแถลงเรื่องนี้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายกฯตอบว่า เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมการปกครอง ตนเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ให้นโยบาย อย่างนี้ตายเลยถ้าต้องไปรู้รายละเอียดทุกอย่าง นโยบายของตนคือ ห้ามมีการทําผิดกฎหมาย ห้ามมีการคุกคามผู้คน ห้ามทําสแกมเมอร์ ห้ามทําบ่อน ยาเสพติด ซึ่งเขาก็ทําตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี
เมื่อถามว่า ถ้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล คิดว่าเรื่องส่วยสัญชาติ การทุจริตของข้าราชการ จะหมดไปหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เราก็ต้องพยายามทําทุกอย่าง ที่เป็นอุปสรรค ไม่ให้เขาทําผิด จะหมดไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะไปวัดตรงไหนว่าหมดหรือยัง แต่ถ้าทําโดนแน่ แค่นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอยู่แล้ว